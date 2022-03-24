Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları böyle dolandırdı, tutuklandı

Ak Parti, 3 ayrı yasa teklifi hazırlıyor
Ak Parti, 3 ayrı yasa teklifi hazırlıyor
Sponsorlu İçerik
Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı: Dolara geçiş frenlendi
Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı: Dolara geçiş frenlendi
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Türkiye'ye bekliyoruz
YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Türkiye'ye bekliyoruz
Sponsorlu İçerik
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Sponsorlu İçerik
Ette yeni zam olmaz
Ette yeni zam olmaz
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine açıklama
Bakanlıktan İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine açıklama
Sponsorlu İçerik
Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den paylaşım: Müjdelerimiz yakında
Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den paylaşım: Müjdelerimiz yakında
Sponsorlu İçerik
Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosuna inceleme
Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosuna inceleme
Sponsorlu İçerik
İsmail Demir duyurdu: Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
İsmail Demir duyurdu: Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
Sponsorlu İçerik
Sürücüler dikkat! OGS dönemi 31 Mart'ta sona eriyor
Sürücüler dikkat! OGS dönemi 31 Mart'ta sona eriyor
Sponsorlu İçerik
Son 24 saatte koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Sponsorlu İçerik
Lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğretmen tutuklandı
Lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğretmen tutuklandı
Sponsorlu İçerik
Türkiye iki kardeşi konuşuyor! 16 milyar lirayı nasıl hesaplarına geçirdiler?
Türkiye iki kardeşi konuşuyor! 16 milyar lirayı nasıl hesaplarına geçirdiler?
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
Sponsorlu İçerik
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Sponsorlu İçerik
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Sponsorlu İçerik
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Sponsorlu İçerik
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
Sponsorlu İçerik
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?
Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?
Sponsorlu İçerik
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
110 yıl hapis ile yargılanan tacizci öğretmen: Çocuklara sevgimi gösterdim!
Sponsorlu İçerik
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Ankara Barosu Başkanı Kemal Koranel istifa etti
Sponsorlu İçerik
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Kur korumalı hesap uygulamasında ilk ödemeler yapılmaya başlandı
Sponsorlu İçerik
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Hak-İş'ten Temmuz'da asgari ücret açıklaması: Maalesef bugün için olumsuz
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Bakanlıktan 'ete yapılan zam hakkında' açıklama
Sponsorlu İçerik
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Soylu: Bölge hizmetinde yeni formüller düşünülebilir
Sponsorlu İçerik
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Konya'da silahlı kavgada 3 ölü...Doktorun müdahale ettiği hastayı öldürdü
Sponsorlu İçerik
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Kulislerde Nebati'nin yerine Şimşek'in getirileceği konuşuluyor
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları böyle dolandırdı, tutuklandı

İstanbul'da hastanelerde röntgen çekimi yaptıracak kişilerin emanetçi gibi ziynet eşyalarını alıp dolandıran şahıs, polis ekipler tarafından kıskıvrak yakalandı. Yakalanan dolandırıcının 33 faili meçhul dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edilirken, şahsın hastanede yaşlıları dolandırdığı anlar kameraya yansıdı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 08:21
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlileri, 10 farklı ilçede meydana gelen dolandırıcılık olaylarını aydınlatmak için geniş çaplı araştırma başlattı. Yapılan incelemelerde ekipler, aynı yöntemle farklı ilçelerde 10 adet dolandırıcılık ve 23 adet güveni kötüye kullanma olmak üzere toplam 33 olayın gerçekleştirildiğini tespit etti.

Hastanelerde röntgen çektirenleri dolandıran şahıs yakalandı

Olaylarla ilgili geniş çaplı araştırma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Ekipler, şahsın röntgen ve ultrason çektiren vatandaşlara yardımcı olma bahanesiyle yaklaşarak, 'İçeriye metal eşya alınmıyor bana bırakıp içeriye girin' deyip eşyaları aldığını ve ilk fırsatta da kaçtığını belirledi. Yapılan incelemelerde şahsın Ç.Ö. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hastanede şahısları dolandıran Ç.Ö., Fatih Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde yapılan aramada altın kol saati, 3 adet yüzük ele geçirildi.

Dolandırıcı yakalandı 33 olay çözüldü, şahıs tutuklandı

Yakalanarak gözaltına alınan Ç.Ö.'nün, 33 adet faili meçhul dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanma olaylarının faili olduğu ve 2020 yılında meydana gelen dolandırıcılık olayından arandığı tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Ç.Ö. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin şahısları dolandırdığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı
Doktorun başına silah dayayıp, 'sadece babamla ilgilen' demiş
Doktorun başına silah dayayıp, 'sadece babamla ilgilen' demiş
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Suçlular artık 'yerli toz'la yakalanacak
Suçlular artık 'yerli toz'la yakalanacak
Bodrum Belediye Başkanı'ndan inceleme açıklaması
Bodrum Belediye Başkanı'ndan inceleme açıklaması
Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı
Van Valiliği, HDP'li Gergerlioğlu'nun iddialarını yalanladı

Bu Habere Tepkiniz

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmetinden kazanılan yıpranma payı işçi emeklilik yaşını etkiler mi?

Yedek subaylık hizmeti memurluk hizmetinden sayılır ve yıpranma payı olan hizmettir. Yıpranma payı süresi hizmet bütünleşmesinde kullanılır, ancak işçi emekliliğinde emeklilik yaşını etkilemez.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı

Destan 17.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Destan dizisinin yeni bölümü 29 Mart Salı akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
İşte En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler

İşte En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, dünyadaki en sıkıcı bulunan meslekler belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500?den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...