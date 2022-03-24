Anayasa Komisyonu'nda 'İstanbul Seçimleri' tartışması

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, seçim döneminde kolluk kuvvetlerinin İstanbul'un belli semtlerinde 'Sahte seçim avına' çıktığını öne sürdü. Bunun üzerine tepki gösteren Ali İhsan Yavuz, "Ben öyle şeyler söyleyeceğim ki yüzünüz kızaracak. Kim hırsız size anlatacağım" sözleri ile yanıt verdi.

CHP'li Emir, "Koca bir seçimi çaldınız" diyerek AKP'li Yavuz'a tepki gösterirken, HDP'li komisyon üyeleri de "Seçimlerde hakkımızı yediniz" diyerek tartışmaya katıldı. Bunun üzerine Ali İhsan Yavuz da, "Ben size kim ne çaldı, hırsız kim anlatayım" sözleriyle karşılık verdi. Tartışmanın büyümesi üzerine görüşmelere tekrar ara verildi.

Teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından, maddelerin görüşülmesine geçildi.