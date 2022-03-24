Gün sonu döviz fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 14,8270 liradan, avro 16,2760 liradan güne başladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 17:59
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|ÇARŞAMBA
|PERŞEMBE
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8540
|14,8550
|14,8390
|14,8400
|Avro
|16,3200
|16,3210
|16,2980
|16,2990
|Sterlin
|19,5590
|19,6570
|19,5100
|19,6100
|İsviçre Frangı
|15,8710
|15,9500
|15,8900
|15,9700
|ANKARA
|ABD Doları
|14,8240
|14,9040
|14,8090
|14,8890
|Avro
|16,2800
|16,3600
|16,2580
|16,3380
|Sterlin
|19,4990
|19,7090
|19,4500
|19,6600