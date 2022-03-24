Okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı

Olay, 22 Mart günü Palandöken ilçesindeki Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Öğrenci E.G.'yle ilgili şikayet üzerine okula çağrılan veli F.G., müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun odasına çıktı.

Daha öncede bir kaç kez okula çağrıldığı öğrenilen F.G., öğretmen ve yöneticilere tehdit ve hakaretler savurarak Terzioğlu'na makam odasında saldırdı. Araya giren öğretmen ve diğer görevliler tarafından okuldan çıkarılan F.G. hakkında müdür yardımcısı Yakup Terzioğlu, şikayetçi oldu. F.G. hakkında soruşturma başlatılırken, okulda yaşanan şiddet olayına Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi'nden tepki geldi.



Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi önünde açıklama yapan Türk Eğitim-Sen Erzurum 1 Nolu Şubesi Başkanı Yusuf Kenan Gürsoy, eğitimde yaşanan şiddet olaylarını kınadıklarını söyledi. Eğitim çalışanlarına şiddetin haberlerinin sonunun gelmediğini belirten Gürsoy, 3 ay içerisinde 3'üncü defa Erzurum'da eğitim çalışanlarının veli saldırısına uğradığını söyledi.

Yıldızkent Borsa İstanbul Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Terzioğlu'nun öğrenci yakını tarafından saldırıya uğramasını kınadıklarını belirten Gürsoy, "Bu ve benzeri saldırıların cezasız kalmaması adına tüm hukuki ve idari girişimler tarafımızca desteklenecektir. Öğretmenin itibarı Milli Eğitim Bakanlığı'nın namusudur. Öğretmene uzanan şiddet eli kırılmalı, en ağır şekilde cezalandırılmalıdır. Türk Ceza Kanunu'nda eğitim çalışanlarına yönelik şiddeti caydırıcı nitelikle yeni düzenlemeler yapılmalıdır" diye konuştu.