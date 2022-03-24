Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 13 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor

Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehirden ikisi Türkiye'de
Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehirden ikisi Türkiye'de
Sponsorlu İçerik
Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması: Güçlendirmeye devam edeceğiz
Kavcıoğlu'ndan 'rezerv' açıklaması: Güçlendirmeye devam edeceğiz
Sponsorlu İçerik
MEB, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımladı
MEB, 2022 yılı yönetici görevlendirme takvimini yayımladı
Sponsorlu İçerik
Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarına inceleme
Ticaret Bakanlığı'ndan şeker fabrikalarına inceleme
Sponsorlu İçerik
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı
Sponsorlu İçerik
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin' önerisine yanıt
Fahrettin Altun'dan 'Türkiye S-400'leri Ukrayna'ya göndersin' önerisine yanıt
Sponsorlu İçerik
Dokuz ilde eğitime kar engeli
Dokuz ilde eğitime kar engeli
Sponsorlu İçerik
Okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı
Okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı
Sponsorlu İçerik
Ak Parti, 3 ayrı yasa teklifi hazırlıyor
Ak Parti, 3 ayrı yasa teklifi hazırlıyor
Sponsorlu İçerik
Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı: Dolara geçiş frenlendi
Kur Korumalı Mevduat'ta ilk ödemeler yapıldı: Dolara geçiş frenlendi
Sponsorlu İçerik
YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Türkiye'ye bekliyoruz
YÖK'ten Ukraynalı akademisyenlere çağrı: Türkiye'ye bekliyoruz
Sponsorlu İçerik
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Sponsorlu İçerik
Ette yeni zam olmaz
Ette yeni zam olmaz
Sponsorlu İçerik
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması
Ali Yalçın'dan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personel açıklaması
Sponsorlu İçerik
Bakanlıktan İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine açıklama
Bakanlıktan İBB'nin ulaşımdaki zam talebinin rededilmesine açıklama
Sponsorlu İçerik
Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den paylaşım: Müjdelerimiz yakında
Bakan Varank'la görüşen Bakan Nebati'den paylaşım: Müjdelerimiz yakında
Sponsorlu İçerik
Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosuna inceleme
Öğretmeniyle dans edip, dalga geçen öğrenci videosuna inceleme
Sponsorlu İçerik
İsmail Demir duyurdu: Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
İsmail Demir duyurdu: Türkiye S-400'lerden vazgeçiyor mu?
Sponsorlu İçerik
Sürücüler dikkat! OGS dönemi 31 Mart'ta sona eriyor
Sürücüler dikkat! OGS dönemi 31 Mart'ta sona eriyor
Sponsorlu İçerik
Son 24 saatte koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte koronavirüsten 84 kişi hayatını kaybetti
Sponsorlu İçerik
Lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğretmen tutuklandı
Lisede müdür yardımcısını bıçaklayan öğretmen tutuklandı
Sponsorlu İçerik
Türkiye iki kardeşi konuşuyor! 16 milyar lirayı nasıl hesaplarına geçirdiler?
Türkiye iki kardeşi konuşuyor! 16 milyar lirayı nasıl hesaplarına geçirdiler?
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
İstanbul'da her 3 kişiye 1 araç düşüyor
Sponsorlu İçerik
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Amazon, Türkiye'de 1000 kişiyi işe alacak
Sponsorlu İçerik
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Bakanlık, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün maliyetini açıkladı
Sponsorlu İçerik
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Uzman çavuş ile doktor arasındaki olayda idari soruşturma genişletildi
Sponsorlu İçerik
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Geçen yıl üretimde Türkiye birincisi olan meslek lisesi hedef büyüttü
Sponsorlu İçerik
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
İstanbul'da ulaşım ücretlerine zam teklifi reddedildi
Sponsorlu İçerik
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
'Kız-erkek ayrı otursun' talimatı veren okul müdürü görevden alındı
Sponsorlu İçerik
Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?
Mehmet Şimşek'in bakanlık teklifine cevabı ne olur?
Sponsorlu İçerik
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin 13 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor

Kahramanmaraş'ta 13 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin ölümüne ilişkin ana soruşturma sürerken, arama kurtarma çalışmalarındaki ihmalle ilgili 3 dava sonuçlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 11:19
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Seçim çalışmaları kapsamında partisinin Çağlayancerit mitinginin ardından Yozgat'a gitmek üzere bindiği helikopterin 25 Mart 2009'da Kahramanmaraş'taki Keş Dağı'na düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki BBP Sivas İl Başkanı Erhan Üstündağ, İl Başkan Yardımcısı Yüksel Yancı, BBP Sivas Belediye Meclis Üyesi adayı Murat Çetinkaya, pilot Kaya İstektepe ve gazeteci İsmail Güneş hayatını kaybetti.

Helikopterin düşmesinin ardından Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen savcılar, soruşturma başlattı ve kaza kırım ekibi oluşturuldu.

Eski BBP Genel Başkanı Yalçın Topçu ile Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve aile fertleri, 16 Şubat 2011'de Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, olayla ilgili "özel yetkili savcı ve özel yetkili mahkeme" talep etti.

Devlet Denetleme Kurulu raporuna göre, helikopterin düşmesinde ihmali, hatası olanlar hakkında suç duyurusunda bulunan ailenin talebini de dikkate alan Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, dosyayı içeriğinin incelenmesi için Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet Savcılığına gönderdi.

Özel yetkili mahkemeler kaldırıldıktan sonra da soruşturma dosyası tekrar Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına döndü. Bu süreçte 2014 ve 2016'da ana soruşturma dosyasına 2 kez takipsizlik kararı verildi.

Olaya ilişkin 132 şüphelinin yer aldığı "ana soruşturma dosyası" hakkında ise 20 Haziran 2016'da takipsizlik kararı verildi. BBP ve Yazıcıoğlu ailesinin avukatları, 13 Temmuz 2016'da takipsizliğe karşı itirazda bulundu.

Kahramanmaraş 2. Sulh Ceza Hakimliği, itiraza ilişkin incelemesinin ardından 10 Nisan 2018'de, şüpheliler A.O.Ç, A.K, A.P, A.A, A.Ö, D.U, D.Ö, İ.D, M.K, M.S.Ç, M,Y, M.K, M.G, M.A, N.M, O.Ö, T.B.D, Y.Y, Y.Ç. ve Z.Ö. yönünden kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına, kararda adı geçen diğer şüpheliler yönünden yapılan itirazların reddine hükmetti.

- Ana soruşturma sürüyor

Bu kapsamda, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden açılan ana soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından konuyla ilgili 25 Aralık 2020'de yapılan açıklamada, milletin gönlünde acısı hala taze olan bu elim olaya ilişkin tüm iddiaların eksiksiz ve ayrıntılı şekilde araştırılarak sonuçlandırılması için ana soruşturmanın kapsamlı şekilde yürütülmeye devam ettiği belirtildi.

Soruşturmanın özellikle 15 Temmuz 2016 sonrasında elde edilen tüm deliller ışığında yürütüldüğüne dikkati çekilen açıklamada, "Gelinen aşamada, olayın nasıl meydana geldiği, olayın oluşumunda harici kişilerin kastı, kusuru ya da ihmali bulunup bulunmadığı gibi hususlarda tüm soru işaretlerinin giderilmesine yönelik yeni bir rapor hazırlanması için konusunda uzman isimlerden oluşan yeni bir bilirkişi heyeti teşekkül ettirilmiştir." ifadesine yer verildi.

- FETÖ'nün soruşturmaya müdahalesiyle ilgili dava açıldı

Soruşturmalara Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) müdahalesiyle ilgili, aralarında FETÖ'nün darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanına suikast girişiminden mahkum olan eski yarbay Davut Uçum ve eski astsubay Aydın Özsıcak'ın da olduğu 17 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 25 Aralık 2020'de Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanıkların helikopterin düşmesinin ardından başlatılan soruşturma sürecinde, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ve örgüt yöneticilerinin talimatları doğrultusunda, soruşturmaya müdahale ederek örgütün amaçları doğrultusunda yönlendirmede bulundukları kaydedilen iddianamade, Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada, FETÖ'nün amaç ve menfaatleri doğrultusunda usulsüz birçok işlem yapıldığı, kurgu mahiyetinde gizli tanık ifadeleri ve ortam dinlemesi ile zorlama deliller oluşturulduğu, aynı zamanda yaşamını yitirenlerin yakınlarının acılarının istismar edildiği belirtildi.

- GPS cihazı sökülmesiyle ilgili dosya birleştirildi

KAPAT [X]

Soruşturmalara FETÖ müdahalesiyle ilgili dava dosyası ile helikopterden GPS cihazının sökülmesine ilişkin Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde 10 sanığın yargılandığı dava, sanık ve eylem yönünden bütünlük oluştuğu gerekçesiyle 6 Ocak 2021'de birleştirildi.

Göksun Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan 10 kişiden 7'si her 2 dosyada da sanık olarak yer alırken, birleştirme kararı sonrası yeni 3 kişinin de eklenmesiyle Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki dava dosyasında sanık sayısı 17'den 20'ye çıktı. Muharrem Tunç'un vefatı sonrası sanık sayısı 19'a düştü.

Sanıklar, 22 Mart 2020'de ilk duruşmada hakim karşısına çıktı. Şu ana kadar 5 duruşmanın yapıldığı davada, en son 14 Şubat 2021'de görülen duruşma 3 gün sürdü, sonraki duruşma ise 23 Mayıs'a ertelendi.

Bu arada, İstanbul'da hücre evinde yakalanan FETÖ'nün "Gaziantep bölge avukatlar imamı" Kamil Bakum'un, Yazıcıoğlu ile 5 kişinin öldüğü helikopterin düşmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya FETÖ'nün müdahalesine yönelik verdiği ifadesi de ana soruşturma dosyasına girdi. Bakum'un 23 Mayıs'taki duruşmada dinlenmesi bekleniyor.

- Arama kurtarma faaliyetlerindeki ihmale ilişkin davalar karara bağlandı

Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişinin içinde bulunduğu helikopterin düşmesi sonrası yürütülen arama kurtarma çalışmalarındaki ihmallere ilişkin görülen davalar ise karara bağlandı.

Dönemin Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğünde görevli olan FETÖ hükümlüsü eski emniyet amiri Dursun Özmen, helikopterin düşmesi sonrası "Yazıcıoğlu'nun bacağı kırık, ambulansla hastaneye götürülüyor" şeklindeki bilgi notunu hazırladığı iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada mahkum oldu.

Kahramanmaraş 1. Asliye Ceza Mahkemesi, 25 Ocak 2020'de Özmen'i üst sınırdan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yerel mahkemenin kararı, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesince de hukuka uygun bulundu.

Yargıtay 5. Ceza Dairesince, ilk derece mahkemesi sıfatıyla 9 üst düzey kamu görevlisinin yargılandığı dava da 5 Şubat 2020'de karara bağlandı.

Bu kapsamda dönemin Kahramanmaraş Valisi Niyazi Tanılır, eski İl Jandarma Komutanı Sezai Akgün ve eski İl Emniyet Müdürü Necdet Çelikbilek'e "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 2'şer ay hapis cezası verildi, indirim uygulanmadı. 6 sanık hakkında ise beraat kararı verildi. Davanın itiraz incelemesi ise Ceza Genel Kurulunda sürüyor.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yazıcıoğlu ve beraberindekilerin bulunduğu helikopterin düştüğü tarihte Adana Jandarma Bölge Komutanı olan emekli Korgeneral Lapanta, eski Kurmay Başkanı Mazlum Koçoğlu, dönemin Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Orhan Birdal ve eski Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında, arama kurtarma faaliyetlerinde ihmali olduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan 16 Kasım 2020'de Kahramanmaraş 5. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Yargılama sonucunda 15 Şubat 2021'de görülen karar duruşmasında, Orhan Birdal ve Mazlum Koçoğlu'na "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 1'er ay hapis cezası veren mahkeme, aynı suçtan Ali Arıduru'yu 1 yıl 3 ay, Ali Lapanta'yı da 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, sanıklar hakkında indirim ya da erteleme yapılmasına yer olmadığına hükmetti.

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi, 4 Mart 2021'de kararı hukuka uygun buldu.

- Yazıcıoğlu ailesinin 13 yıldır hukuk mücadelesi sürüyor

Yazıcıoğlu'nun yol arkadaşı ve ailesinin avukatı Kemal Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 13 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

Açılan ve karar çıkan dosyaların olduğunu ancak ana dosyanın halen açılmadığını ifade eden Yavuz, şunları söyledi:

"Bu dosyada birçok şüpheli var. Özellikle helikopterin düşürülmesiyle ilgili hem hava hareketliliği hem karbonmonoksit bakımından diğer unsurlar yönünden soruşturma devam ediyor. Bu soruşturmada netleşen birçok delil oluşmuş olmasına rağmen şu ana kadar henüz dava açılmış değil. Bilirkişi incelemesi yapılıyor. Hava kazalarında helikopterin düşürülmesinde kaza kırım ekibi oluşturuluyor. Biz bu ekibe ve hazırladıkları rapora itiraz ettik. Şimdi yeniden kaza kırım ekibi yerine de geçebilecek nitelikte kapsamlı bilirkişi incelemesi yapılıyor. Bu inceleme yapıldıktan sonra ana soruşturma dosyasında bir davanın açılmasını bekliyoruz. Özellikle suikastla ilgili kısım burası."

- "Yargı gereğini yapıyor"

Yargılanan bazı sanıkların davayı uzatmaya çalıştıklarını ifade eden Yavuz, şöyle devam etti:

"Bir tanığın sorgulamasının 10 saat sürdüğü oluyor. (Bazı sanıkların) Duruşmayı usule boğarak, detayda tanıkları gererek, tanıkların söylemesi gereken esas unsurları söylemesine engel olacak şekilde çeşitli profesyonel çıkışları olduğunu görüyoruz, tanıkları etkileme gayretlerini de görüyoruz. Sanıkların bir kısmı (FETÖ'nün darbe girişimi nedeniyle) 2-3 kez müebbet hapis cezasıyla mahkum olan sanıklar. Sanıkların zaten var olan bu cezaları olduğu için üzerlerinde rahatlık olduğunu ve bu dosyayı da akamete uğratmak, yargılamayı geciktirmek için ellerinden geleni yaptıklarını görüyoruz ama bunlar yargıyı yıldırmaz. Yargı gereğini yapıyor, basiretle yargılamalar devam ediyor."

Helikopterdeki GPS cihazlarının sökülmesine yönelik 2014 yılında verilen takipsizlik kararının arkasında örgütlü yapı olduğuna ilişkin iddialar olduğunu belirten Yavuz, "GPS cihazlarının sökülmesine ilişkin soruşturmada, 2014 yılında verilen takipsizlik kararının örgütlü yapının bir gayretiyle oluştuğuna dair iddialar var. Bu iddiaları yargı araştırıyor. Eğer bu iddia gerçekse, gerçek bu yönlü ortaya çıkarsa çok vahim bir olayla karşı karşıyayız demektir." ifadelerini kullandı.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı
Diyarbakır'da sanayi sitesinde patlama: 5'i ağır 10 yaralı
Okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı
Okula çağırılan veli, müdür yardımcısına saldırdı
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı
Yüzlerce traktörün üretim tarihleri değiştirilerek satıldı
Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları böyle dolandırdı, tutuklandı
Hastanelerde röntgen çektiren yaşlıları böyle dolandırdı, tutuklandı
Doktorun başına silah dayayıp, 'sadece babamla ilgilen' demiş
Doktorun başına silah dayayıp, 'sadece babamla ilgilen' demiş
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı
Doktorlara 5 yılda 6 bin 'tıbbi hata' davası açıldı

Bu Habere Tepkiniz

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı

Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Doçent adayının açtığı davada olumlu karar

Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Kişisel verileri izinsiz sorgulayan kolluk personelinin atılmasına Anayasa Mahkemesinden onay

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.
Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Tarım Bakanlığı ve teşkilatlarına 5 bin 64 personel alımı yapılacak

Fuat Oktay, Tarım ve Orman Bakanlığı ve teşkilatlarına toplamda 5 bin 64 personel alımı yapılacağını duyurdu.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı

Güngören'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bacağından ısırdığı kişiyi bir süre bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, acı içinde kalan kişinin çığlıkları mahalleyi inletti.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak

SGK 550 sözleşmeli personel alacak

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.
İşte En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler

İşte En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, dünyadaki en sıkıcı bulunan meslekler belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500?den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...