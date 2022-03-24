İhtiyaç sahibi ailelerin tamir işleri meslek lisesi öğrencilerine emanet

İskenderun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi kapsamında kentte önceden tespit edilen ihtiyaç sahiplerinin evlerindeki bozuk kapı, priz, lamba, elektrik aksamları ve ev aletlerini tamir ediyor.

Proje sayesinde sahada çalışarak mesleki becerilerini ilerleten 12 öğrenci, sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı olmanın mutluluğunu da yaşıyor.

Okul Müdür Yardımcısı Vildan Gürbüzler, AA muhabirine, Ar-Ge okulu olduklarını söyledi.

Geçen yıl 5,5 milyonu aşkın üretim cirosu elde ettiklerini aktaran Gürbüzler, çeşitli sosyal sorumluluk projeleri de yaptıklarını belirtti.

Gürbüzler, Okul Aile Birliği ve muhtarların belirlediği ihtiyaç sahiplerinin evlerine gittiklerini anlatarak, "Öğretmen ve öğrencilerimiz evlerde bozuk eşya ve onarılması gereken yerleri tespit ediyor. Daha sonra buralara yönelik çalışmalar yapıyorlar. Öğrenciler hem bu sayede mesleklerini sahada uygulamalı olarak öğreniyor hem de sosyal sorumluluk projesiyle topluma faydalı oluyor. Bizler bu projenin daha da geliştirilerek yaygın bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor"

Elektrik bölümü öğretmeni Ersin Öz de öğrencilerin gerçek çalışma ortamlarında tecrübe kazandığına işaret ederek, "Ailelerimizin ihtiyacı olan, yapamadığı ve erişemediği bazı hizmetleri okul olarak karşılıyoruz. Bu da kendilerine büyük katkı sağlıyor. Okuldaki eğitimler sadece öğrencilerin teorik olarak öğrenmesini sağlıyor ama sahaya çıktığında gerçek bir lambayı değiştiriyor, bir ev ortamında prizin, buzdolabının ne arıza yapabileceğini biliyor. Mobilya bölümü öğrencileri için düşünecek olursak kapının, elbise dolabının arızalarını görüyor ve onarma imkanı buluyor. Tabii ki gerçek çalışma ortamları öğrencilerimize büyük fayda sağlıyor." dedi.

Elektrik ve elektronik bölümü öğrencisi Mehmet Gültekin ise sahada çalışarak mesleği daha iyi öğrendiğini, faydalı olduğu için de mutluluk duyduğunu kaydetti.