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Eski Yargıtay üyesi Özaykut'a verilen hapis cezasına onama

Darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla Yargıtay önünde yapılan basın açıklamasını okuyan Salih Özaykut'a verilen 14 yıl 3 ay hapis cezası onandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 11:23
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Eski Yargıtay üyesi Özaykut'a verilen hapis cezasına onama

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, darbe girişiminden 4 gün önce yüksek yargıya ilişkin düzenlemeleri protesto amacıyla yapılan basın açıklamasını okuyan ve örgütün 5 kişilik danışma heyetinde yer aldığı belirtilen eski Yargıtay üyesi Salih Özaykut'a Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan verilen 14 yıl 3 ay hapis cezasını onadı.

Kurul, ilk derece mahkemesi sıfatıyla yargılama yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesinin Özaykut hakkındaki kararına yönelik temyiz incelemesini tamamladı.

İnceleme sonucunda Kurul, Özaykut'a, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan verilen cezanın onanmasını kararlaştırdı. Kurulun kararında, yargılama sürecindeki işlemlerin yasaya uygun yapıldığı, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı belirtildi.

- Suçlamalar

Salih Özaykut'un, Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılandığı davanın, 17 Aralık 2018'deki celsesinde esasa ilişkin mütalaa açıklanmış, burada sanığa yönelik suçlamalara yer verilmişti.

Buna göre, FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'ta "Yakut" kod adını kullandığı belirlenen Özaykut, ByLock sistemine örgüt tarafından verilen tablet üzerinden giriş yaptı.

Örgütün yargı sivil imamı "Nejat" kod adlı Mehmet Baysal tarafından oluşturulan "danışma heyeti" adlı grupta yer alan Özaykut, bu yapının Yargıtay içerisindeki yargısal faaliyetlerinde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirledi. Örgüt talimatıyla Yargıtaya üye seçilen Özaykut, 2011 yüksek yargı üye seçiminde üyelerin belirlenmesinde ve üyeler seçildikten sonra hangi dairelerde görev yapacağı konusunda da rol oynadı.

Mütalaada, sanığın, darbe girişiminden 4 gün önce Yargıtay binası önünde yapılan basın açıklaması adı altındaki örgütsel eyleme katılıp açıklamayı bizzat okuduğu, ayrıca ankesörlü telefonla ardışık ve periyodik arandığı tespitleri de yer aldı.

- 5 kişilik danışma heyeti

Örgütün sivil imamlarından Mehmet Baysal'ın, Yargıtaydaki faaliyetleri yürütmek üzere 5 kişilik "danışma heyeti" kurduğu ortaya çıkmış, eski yüksek yargı üyeleri firari Ali Akın, Aydın Boşgelmez, Osman Yurdakul, Mehmet Kaya ve sanık Salih Özaykut'tan oluşan 5 kişilik heyetin, Yargıtay içerisinde yargısal faaliyetlerde örgüt üyelerinin izleyeceği yolu belirlediği ifade edilmişti.

Seçim ve davaların takibi gibi konuların, öncelikle sivil imam Mehmet Baysal'ın da katılımıyla bu danışma heyetinde kararlaştırıldığı, alınan kararların, grup sorumlularına, oradan da örgüt üyelerine iletildiği belirtilmişti.

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