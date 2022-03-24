Açık Lise sınav sonuçları açıklandı
Açık Öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online sınav sonuçları açıklandı. AÖL ders geçme notu kaç, sınav sonuçlarına nasıl bakılır?
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 11:35
Açık Öğretim kurumları 2021-2022 eğitim öğretim yılı 2. dönem online sınav sonuçları açıklandı.
AÖL ders geçme notu kaç?
Açık Öğretim Lisesinde not sistemi 100'lük sistem olarak uygulandığından bir dersten başarılı olmak için, 45 puan alınması gerekiyor.
AÖL sınav sonuçları nasıl öğrenilir?
Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olan Açık Öğretim Lisesi sonuçları değerlendirmelerin ardından açıklanacak. Sınavın sonuçları öğrenci T.C kimlik numarası bilgileri ile sorgulanabilecek.
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