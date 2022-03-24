UMED, RTÜK iş birliğiyle dezenformasyonla mücadele çalıştayı düzenleyecek

Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED), Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK) desteğiyle Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı düzenleyecek. "Medyada Etik İlkeler ve Medyanın Güvenilirliği" ile "Yalanla Mücadele ve Medyanın Denetimi" şeklinde iki oturum yapılacak olan çalıştayın açılış konuşmasını ise RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin gerçekleştirecek.

Çalıştayda "Medyada Etik İlkeler ve Medyanın Güvenilirliği" oturumunun moderatörlüğünü RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, "Yalanla Mücadele ve Medyanın Denetimi" oturumunun moderatörlüğünü ise YTB Kurumsal İlişkiler ve İletişim Daire Başkanı M. Nedim Aslan üstlenecek. İlk oturumda TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez, Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Esra Oğuzhan Yeşilova, 24 TV Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran konuşmacı olarak yer alacak. İkinci oturumda ise Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu, AA Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Özkır, Gazeteci Erem Şentürk ve Gazeteci Nil Gülsüm Gül Kurt yer alacak.

Görsel ve İşitsel Medyada Dezenformasyonla Mücadele Çalıştayı, 31 Mart Perşembe günü The Green Park Hotel'de saat 10.30'da başlayacak.