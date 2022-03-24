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Görevden alınan sağlık müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlatmış

MUĞLA Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki darp iddiaları sonrası görevden alınan Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in, başhekimlik adına hastanenin sosyal medya hesaplarından Uzman Çavuş Ali Aladağlı'yı (32) kınayan paylaşım yaptırdığı ortaya çıktı. Şifre bilgileri müdürlük görevlilerinde de olduğu belirtilen hesaptan yapılan 'Kınıyoruz' paylaşımının, hastane yönetiminin uyarısına rağmen uzun süre kaldırılmadığı öğrenildi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 24 Mart 2022 13:20
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Görevden alınan sağlık müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlatmış

Yatağan Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Ali Aladağlı, 14 Mart'ta saat 23.00 sıralarında rahatsızlanınca ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aladağlı, kendisini muayene etmek isteyen acil serviste görevli Dr. Tahir Tarımer (26) ile tartıştı. Olaya hastanenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Dr. Tarımer, tartışma sırasında darbedildiğini ileri sürdü. Vücudunda kızarıklık oluştuğunu ve gözlüğünün kırıldığını söyleyen Tarımer, darp raporu alıp Aladağlı'dan şikayetçi oldu. Ali Aladağlı da darp raporu aldı. Apandisit teşhisi konulan Aladağlı, ameliyat edildi.

'SİNİRLENEREK İTİP, BOĞAZIMI SIKTI' İDDİASI

Dr. Tarımer, polisteki ifadesinde olay anını şöyle anlattı:
"Hasta apandisit şüphesiyle Yatağan Devlet Hastanesi'nden sevk edildi. Ultrason çektirmek istediğini söyledi. Kendisine kan tahlili ve diğer tetkiklerin yapılmadan mümkün olmadığını anlattım. Evrakını alarak acil servisten ayrılmak istedi. Arkasından gidip, çıkış yapmasına izin vermedim. Sinirlenerek beni itip, boğazımı sıktı" dedi.
Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki apandisit ameliyatının ardından genel cerrahi servisinden taburcu edilen Ali Aladağlı, sağlık çalışanlarının, "Sen şiddet, darp, hakaret ettin. Biz seni tedavi ettik, taburcu ediyoruz" sloganları arasında alkışla protesto edildi.

'İFTİRAYA UĞRADIM' DEYİP, ŞİKAYETÇİ OLDU

Gözaltına alınan Uzman Çavuş Ali Aladağlı, polis merkezinde yeniden rahatsızlandı. İfadesi alınamayan Aladağlı, apandisit operasyonu olduğu bölgede şiddetli ağrı şikayetiyle polis ekiplerince Menteşe Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisinin ardından tekrar taburcu edilen Aladağlı, yeniden Komiser Hamdi Bey Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadesinde Aladağlı, burada asıl mağdurun kendisi olduğunu belirterek, "Sağlık çalışanına hakaret etmedim, fiziki müdahalede bulunmadım. Kamuoyunda haksız bir şekilde linç edildim ve iftiraya uğradım. Bu nedenle doktordan şikayetçiyim" dedi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aladağlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tedbiren açığa alınan Aladağlı hakkında idari soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜLER İLE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, saldırıya uğradığını ileri süren Dr. Tarımer'in, evrakını masadaki görevlilerden alıp ayrılmak isteyen uzman çavuş Aladağlı'nın peşinden gidip ittiği, bu sırada da kayıp düşmesi yer aldı. Görüntülerin ardından hastane yönetimi, Dr. Tarımer hakkında idari soruşturma başlattı. Aladağlı da Dr. Tarımer hakkında kendisine iftira attığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Tedbiren açığa alınan Aladağlı ise görevine iade edildi.

25 SAĞLIK ÇALIŞANI SAVUNMA VERİYOR

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği'nin, olayla ilgili idari soruşturması ise sürüyor. Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan'ın yürüttüğü soruşturma kapsamında hastanedeki güvenlik kamerası görüntüleri izlendi, alkışlı protesto gösterisine katılanlar belirlendi. Doktorların da arasında yer aldığı 25 sağlık çalışanının bu hafta içinde savunmalarının alınmaya başlandı.

'HASTANE KAYDI BİR DAHA YAPILMAMALI'

Hastanede görevli doktorların WhatsApp grubundaki yazışmaları da soruşturma dosyasına girdi. Yazışmalarda, Aladağlı'nın kimlik bilgilerini paylaştıktan sonra 'Belleğimize kazına', 'Hastane kaydı bir daha yapılmamalı', 'Kimlik bilgileri ile dilekçe yazıp, şu gerekçe ile muayene etmek istemiyorum denilebilir. Böyle bir hakkınız var' ifadelerine yer verildiği ortaya çıktı.
Yazışmalarda 'Şiddete karşı çıkmak, hastane yöneticilerinin görevi. Hekime işlenmiş bir suça tepkiyi belirtmek için neden yanımızda olmadıklarını gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum', 'Kesinlikle yönetim, böyle durumda en önde olmadı' ifadeleri de yer aldı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Yaşanan sürecin ardından Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer görevden alındı, yerine pratisyen hekim Ali Burak Mülayim atandı. Dr. Tahir Tarımer'i darp etmediği belirlenen Uzman Çavuş Ali Aladağlı hakkındaki adli kontrol şartı da avukatlarının itirazıyla kaldırıldı.

İL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TALİMATI İLE KINAMA

KAPAT [X]

Muğla İl Sağlık Müdürü İskender Gencer'in talimatıyla 15 Mart'ta başhekimlik adına hastanenin Twitter hesabından kınama mesajı yayımlandığı ortaya çıktı.
Şifre bilgileri müdürlük görevlilerinde de olduğu öğrenilen hesaptan, 'Kınıyoruz' başlığıyla yayımlanan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Her koşulda fedakarca görevini ifa etmeye çalışan meslektaşımıza yönelik 14 Mart 2022 tarihinde gerçekleşen şiddet veya hakaret içerikli davranış ve tutum karşısında Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi olarak olayın hukuki sürecinin takipçisi alacağımızı bildiririz. Hekim arkadaşımıza tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sağlıkta yaşanılan bu tip şiddet içeren her türlü davranışı kınıyoruz."

BAŞHEKİM ARADI, MÜDÜRÜ UYARDI

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Turgan Togan'ın paylaşımın ardından Gencer'i aradığı, güvenlik kamerası görüntülerini seyrettiğini söylediği, uzman çavuşun haksızlığa uğradığını anlattığı bildirildi. Buna rağmen paylaşımın 20 Mart'ta kaldırıldığı öğrenildi.

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