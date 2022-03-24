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Başsavcılıktan Can Güder'in cezaevinde ölümüne ilişkin açıklama

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Van F Tipi Cezaevinde kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Can Güder'in ölümü ve cenazenin nakline ilişkin bazı haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 13:40
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Başsavcılıktan Can Güder'in cezaevinde ölümüne ilişkin açıklama

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Güder'in ölümüne ilişkin bazı basın kuruluşları ve sosyal medya platformlarında haber ve paylaşımlar yer aldığı belirtildi.

Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda "devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğü bozmaya teşebbüs" ve "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürme" suçlarından 22 yıl 2 ay 20 gün hapis cezasıyla bulunan Can Güder'in 22 Mart saat 09.48'de rahatsızlandığının bildirildiğine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bunun üzerine görevli personel ve sağlık görevlilerimiz ile adı geçen hükümlüye müdahalede bulunmuş ve derhal ambulans çağrılmıştır. Ambulansın kuruma ulaşmasından sonra adı geçen hükümlünün semt polikliniğine derhal sevk edildiği, semt polikliniğinde yaklaşık 50 dakika süren tıbbi müdahaleye rağmen hükümlü Can Güder'in saat 10.53'te vefat ettiği belirlenmiştir. Vefat eden hükümlünün detaylı klasik otopsi işleminin yapıldığı, detaylı klasik otopsi işlemine göre kalp damarında tıkanıklığın tespit edildiği ve otopsi bulgularına göre ölümün kalp krizinden kaynaklandığı değerlendirilmekte olup, detaylı soruşturma yürütülmektedir."

Açıklamada, ailesinin talebi olmamasına rağmen Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından cenazenin Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gönderilmesi için cenaze nakil aracının tahsis edildiği bildirildi.

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