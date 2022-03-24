Merkez Bankası'nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 14:50
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 18 Mart ile biten haftada 156 milyon dolar azalarak, 108 milyar 708 milyon dolar oldu.
Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 164 milyon dolarlık artışla 65 milyar 336 milyon dolardan 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 18 Mart haftasında 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara indi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız