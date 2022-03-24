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İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İsviçre'nin Montrö kentinde bir binanın 7'nci katından atladığı iddia edilen dört kişinin öldüğü, bir kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 14:59
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İsviçre'de 7'nci kattan atladığı iddia edilen 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Vaud kanton polisi, bir binanın dibinde dört kişinin ölü bulunduğu, durumu ağır olan beşinci kişinin hastaneye kaldırıldığı açıkladı.

Polis, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğuna dair detay paylaşmadı.

Öte yandan, ülkede ulusal çapta yayın yapan tek gazete olan Blick, İsviçre polisine dayandırdığı haberinde 5 kişinin balkondan atladığını yazdı.

Haberde, ölen kişilerin Montrö'de bulunan bir casinonun yanındaki binanın 7'nci katının balkonundan atladığı bilgisi paylaşıldı.

Cenevre Gölü kıyısındaki geleneksel tatil kasabası Montrö'de yaşanan olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü ve polisin gün içinde açıklama yapacağı kaydedildi.

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