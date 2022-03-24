Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 24 Mart 2022 15:08
Spor Toto Süper Lig'de 30 haftada topladığı 53 puanla 3. sırada bulunan Fenerbahçe'de flaş bir karar alındı.
Takıma geçtiğimiz sezon katılan Mesut Özil ve sezon başında İngiltere Premier League ekiplerinden Watford'a satılan, devre arasında da geri kiralanan Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı.
33 yaşındaki Özil, bugüne kadar Fenerbahçe ile 37 resmi müsabakada 9 gol atıp 3 de asist yaptı. Ozan ise kiralık döneminde sarı lacivertli forma ile 6 maçta forma şansı buldu.
Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
BilgilendirmeFenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 24, 2022
Futbol A Takımı oyuncularımız Mesut Özil ve Ozan Tufan, alınan karar gereği kadro dışı bırakılmışlardır.
Kamuoyuna duyurulur.
Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/dXbO1o9Scn
Bu Habere Tepkiniz
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası
Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?
Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor
İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı
Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?
Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Emniyet, bölge hizmet süreleri için Genelge yayımladı
Emniyet Genel Müdürlüğü yeni bölge hizmet süreleri için genelge yayımladı
Doçent adayının açtığı davada olumlu karar
Başvurma hakkı elinden alınan doçent adayının açtığı davada Danıştay'dan olumlu karar
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Güngören'de pitbull dehşeti; bacağından ısırıp bırakmadı
Güngören'de sahibinin ağızlıksız gezdirdiği pitbull cinsi köpek, bacağından ısırdığı kişiyi bir süre bırakmadı. Dehşet anları cep telefonu kamerasına yansırken, acı içinde kalan kişinin çığlıkları mahalleyi inletti.
SGK 550 sözleşmeli personel alacak
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel alacak.Son başvuru 24 Mart 2022.