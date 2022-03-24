Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda

Merkez Bankası verileri iki haftadır şirketlerin döviz mevduatında yeniden alıma döndüğünü ortaya koyuyor. 18 Mart itibariyle tüzel kişilerin döviz mevduatı 1 milyar 220 milyon dolar arttı, parite etkisinden arındırıldığında ise artış 1 milyar 144 milyon dolar olarak belirlendi.

Şirketlerin Euro ve dolar yönünde alıcı olduğu geçen hafta gerçek kişiler ise kıymetli maden hesaplarında ve dolarda satış yaptı. Toplam döviz mevduatının büyüklüğü ise 144 milyon dolar, parite etkisinden arındırılmış olarak ise 830 milyon dolar artış gösterdi.

Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre kur korumalı TL mevduat ürününün devreye girdiği 24 Aralık haftasından bu yana toplam döviz mevduatı büyüklüğü son iki haftadır yükselişte. Gerçek kişilerin parite etkisinden arındırılmamış döviz mevduatı 24 Aralık haftasında 146 milyar dolar iken 18 Mart haftasında 140.3 milyar dolara indi. Tüzel kişilerin ise parite etkisinden arındırılmamış olarak toplam döviz mevduatı 24 Aralık haftasında 92.9 milyar dolar iken 18 Mart haftasında 75.9 milyar dolara indi.

18 Mart haftasında tüzel kişilerin dolar cinsi döviz mevduatı 427 milyon dolar artarken Euro cinsi döviz mevduatının dolar karşılığı 676 milyon dolar yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun haftalık verilerine göre de 18 Mart itibariyle kur korumalı mevduat hesabı 11 Mart'taki 561 milyar 869 milyon lira seviseniden 581 milyar 166 milyon liraya yükseldi.

Yabancının bu yılki satışı 2.3 milyar dolar

Merkez Bankası haftalık menkul kıymet istatistiklerine göre yabancı yatırımcılar geçen hafta net 197.3 milyon dolarlık hisse senedi ve 15.9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) 3.1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı. Böylece yabancı yatırımcı hisse senedi piyasasında son dört haftadır tahvilde ise son 5 haftadır sürekli satıcı pozisyonunda yer aldı. Yılbaşından bu yana hisse senedinden ve tahvilden yabancı yatırımcının toplam satışı 2.3 milyar dolara yükseldi. Yabancı yatırımcıların 11 Mart itibarıyla 16 milyar 770,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mart'ta 17 milyar 472,1 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 283,9 milyon dolardan 2 milyar 271,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 140,3 milyon dolardan 137,8 milyon dolara düştü.

Net uluslararası rezervlerde 1.3 milyar dolarlık artış

Merkez Bankası'nın net uluslararası rezervleri 18 Mart itibarıyla, bir önceki haftaya göre 1 milyar 338 milyon dolar artış ile 17 milyar 199 milyon dolar oldu. Swap hariç net uluslararası rezervler eksi 43.9 milyar dolardan eksi 45.3 milyar dolara çıktı. Merkez Bankası toplam rezervleri ise 18 Mart haftasında 156 milyon dolar azalarak 108 milyar 708 milyon dolara geriledi. 18 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 164 milyon dolar artışla 66 milyar 500 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 11 Mart'ta 65 milyar 336 milyon dolar seviyesindeydi. Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 320 milyon dolar azalarak 43 milyar 528 milyon dolardan 42 milyar 208 milyon dolara geriledi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 18 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 156 milyon dolar gerileyerek 108 milyar 864 milyon dolardan 108 milyar 708 milyon dolara indi.

Şebnem TURHAN