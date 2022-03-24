'Amirallerin Montrö bildirisi' davasına devam edildi

Kamuoyunda, "amirallerin Montrö bildirisi" olarak bilinen açıklamada imzası bulunan 103 emekli amiral hakkında, "devletin güvenliğine veya anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle açılan davaya devam edildi.

Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Sanık emekli tuğamiraller İsmail Ruhsar Sümer, Mehmet Ali Çınar, Mehmet Ali Özgüven ile emekli tümamiral Ömer Vedat Ersin hakim karşısına çıktı.

Montrö Antlaşması'na ilişkin gündemdeki tartıştırmalar nedeniyle görüşlerini kamuoyuyla paylaşmak için dava konusu bildiriyi yayımladıklarını belirten sanıklar, bu eylemin fikir ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Suç işleme amacıyla hareket etmediklerini belirten sanıklar, suçlamaların soyut iddialara dayandığını, bu nedenle haklarında beraat kararı verilmesini talep etti.

Yarın görülecek duruşmada sanıklar Mühittin Aziz Öztürk, Mustafa Ültanur, Namık Kemal Çalışkan, Tanzar Dinçer ve Tufan Mimir savunma yapacak.