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'Artık belediyelerimiz, iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:- "Artık belediyelerimiz, iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir. Şehirlerimiz, yerel iklim koordinasyon kurullarından ilçe iklim değişikliği eylem planlarına, iklim finansmanından binlerce yenilikçi eğitim programına, afet erken uyarı sistemlerinin kurulmasından yerelde yenilenebilir enerji tesislerine kadar onlarca yenilikle tanışacaktır

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 16:46
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'Artık belediyelerimiz, iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, belediyelerin iklim değişikliği ile mücadelede yepyeni bir döneme girdiğini belirterek, şehirlerin afet erken uyarı sistemlerinin kurulmasından yenilenebilir enerji tesislerine kadar onlarca yenilikle tanışacaklarını söyledi.

İller Bankası (İLBANK) Genel Müdürlüğünün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, İLBANK Macunköy Sosyal Tesisleri'nde yapıldı.

Bakan Kurum, toplantıya "Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü" Programı'na katılmak için gittiği Kocaeli'nin Kartepe ilçesinden canlı bağlantıyla katıldı.

Konuşmasına genel kurulun hayırlı olmasını dileyerek başlayan Kurum, İller Bankasının Türkiye'nin en köklü, en istikrarlı kurumlarından biri olduğuna dikkati çekti.

Kurum, "Kurulduğu günden bu yana, özverili, cefakar ve bu şehirlere ekibiyle yerel yönetimlerimize en güçlü desteği vermiş, finansal destek sağlamış, en profesyonel danışmanlık hizmetleriyle hep sahada olmuş çalışkan bir kurumumuzdur." diye konuştu.

Türkiye'nin her karışında imzası olan İller Bankası ailesine takdir ve teşekkürlerini sunan Kurum, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve şehircilik tecrübeleri ve liderliğiyle İller Bankamız, son 19 yılda 100 binin üstünde projeyi alnının akıyla tamamlamıştır ve bu çerçevede 100 milyar liralık yatırımı da ülkemize kazandırmıştır. Belediyelerimizin 2 bine yakın projesine 7,5 milyar lira destek çıkmış ve bine yakın dev projeyi, sadece geçen yıl içerisinde tamamlamıştır. Bankamız, bugün yatırım bedeli milyarları aşan 750'ye yakın projeyi 81 ilimizin tamamında sahada canla başla sürdürmektedir."

İLBANK'ın bir yandan dünya ekonomisinin kalbi olacak İstanbul Finans Merkezi'nin çevre düzenlemesini yaptığını, bir yandan da Mogan Gölü, Uzungöl ve Ayder Yaylası'nı en özgün haline yeniden kavuşturmak için çalıştığını anlatan Kurum, İLBANK'ın aynı zamanda Türkiye'nin her yerinde sokak güzelleştirme, cephe yenileme, yürüyüş ve bisiklet yolları yapımına kadar yüzlerce projeye imza attığını vurguladı.

- "Belediyeler sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir"

Kurum, Türkiye'nin altyapı, üstyapı ve fiziki kalkınma noktasında tarihi hamleler yaptığını, yeni ve güçlü bir yükseliş dönemine geçtiğini belirterek, "Bu süreçte belediyecilikte yeni bakış açılarına her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Ülkemizde yerel yönetimlerin hizmet alanları, iş çeşitliliği muazzam bir şekilde artmıştır. Belediyeler artık sadece yol, kanalizasyon, su, çöp, temizlik konularıyla uğraşan kurumlar değildir. Bunların yanında sosyal, kültürel, sanatsal, insanımıza dokunan her alanda hizmet eder hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'mizle beraber, gelişmekte olan bu model, çok daha ileri bir düzeye çıkmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz"

Kurum, geçen ay düzenlenen İklim Şurası'nda temel gündemlerinin başında da yerel yönetimlerin geldiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Şunu rahatlıkla ifade edebilirim ki artık belediyelerimiz iklim değişikliği ile mücadelemizde yepyeni bir döneme girmiştir. Şehirlerimiz, yerel iklim koordinasyon kurullarından ilçe iklim değişikliği eylem planlarına, iklim finansmanından binlerce yenilikçi eğitim programına, afet erken uyarı sistemlerinin kurulmasından yerelde yenilenebilir enerji tesislerine kadar onlarca yenilikle tanışacaktır. Ulaşımda adeta devrim yaşanacak, bisiklet ve paylaşımlı mikromobilite sistemlerinin sayısını, çeşidini artıracak makro projeler yapacak, bunları hep birlikte 81 şehrimizde yaygınlaştıracağız. Yerelde hem yapay zeka, Metaverse, dijital dönüşüm hem de yenilenebilir enerji kaynaklarının kurulumunu, çeşidini artırmak zorundayız ve saydığım tüm bu hedefleri, yatırımları, projeleri finansal açıdan da sonuna kadar destekleyeceğiz."

- "Omuzlarımızdaki yükün, sorumluluğun farkındayız"

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Şehirlerde tarımsal üretimi olabildiğince destekleyeceklerini belirten Kurum, şunları kaydetti:

"Vatandaşımızın yerelde üretilen gıdaya ulaşımını kolaylaştırmak zorundayız ve bu çalışmalarımızı artıracağız. Bu hedeflere en hızlı şekilde ulaşmamız gerekiyor çünkü milletimizin buna ihtiyacı var. Biz milletimize sevdalıyız. Biz milletimize aşığız. Her biri nice fedakarlıklarla kurulmuş bu kadim şehirlere karşı borcumuz var. Yeni dönemde de kendi medeniyet birikimimize uygun şehircilik anlayışının 81 ilimize hakim olması için her türlü çabayı göstereceğiz. Omuzlarımızdaki yükün, sorumluluğun farkındayız. Belediyelerimizle, bizim çalışma arkadaşlarımız, iş ortaklarımız belediyelerimiz, hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak İller Bankamız Genel Müdürlüğü'müzle, belediyelerimizin yanında, en güçlü şekilde olmayı sürdüreceğiz."

- "Yerel yönetimlerimizden gelen talepleri değerlendirmeye hazırız"

İLBANK Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim de İller Bankasının kurulduğu günden bu yana Türkiye'nin dört bir yanında, şehirlerin bayındırlık hizmetlerinde önemli projeleri finanse ettiğini, yerel yönetimlere finansman ve teknik danışmanlık desteği sağladığını söyledi.

Yetim, iklim değişikliğinin etkilerine dikkati çekerek, şunları dile getirdi:

"İller Bankası olarak bizler de tüm insanlığın ve dünyamızın yarınları için küresel iklim değişikliği ile uyum ve azaltım stratejilerine dönük projelerimizin sayısını ve kaynağını her geçen gün artırıyoruz. İklim değişikliği ve afet riskleri ile mücadele konularında yeni ve yenilikçi bir yaklaşım izliyoruz. Ülkemizin her yerinde artan bir ivmeyle gerçekleşen sel, taşkın, erozyon, yangın, kuraklık gibi, afetlerle kendini gösteren iklim değişikliğiyle mücadeleden dünyanın yeni gündemi olan, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve yeşil kalkınma noktasındaki gelişmelere kadar, birçok konuda İller Bankası olarak üzerimize düşen sorumluluğun bilinciyle hareket ediyoruz. Hayata geçirdiğimiz projeler, bizleri gururlandırmakta ve yeni yatırımlar için heyecanlandırmaktadır. Yerel yönetimlerimizden gelen talepleri değerlendirmeye hazırız. Kalkınmanın bütünsel olduğuna duyduğumuz inançla, hep birlikte üretmeye ve ürettiğimiz projeleri vatandaşlarımızın hizmetine sunmaya istekliyiz."

Yetim, desteklerinden dolayı Bakan Kurum'a teşekkür ederek, "Tıpkı 2021'de olduğu gibi, 2022'de de Türkiye'nin 2023, 2053, 2071 hedeflerine uygun bir şekilde hareket edecek, yatırımlarımızı sürdürecek, yeni projeler üretecek, büyük adımları cesaretle atmaya devam edeceğiz." dedi.

- "2021 yılı içinde 885 projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk"

İLBANK Genel Müdürü Yusuf Büyük de yaptıkları projelerle şehirlerin değerine değer kattıklarını dile getirerek, "2021 yılında yerel yönetimlerimizin çevresel altyapı üstyapı ve şehircilik sektörlerindeki 1867 projesi için öz kaynaklarımızdan Bankamızın likidite durumu ve belediyelerin kredibilitesi göz önünde bulundurularak 7,4 milyar lira finansman sağladık. Ayrıca 2021 yılı içinde 885 projeyi tamamlayarak halkımızın hizmetine sunduk, 729 projede de çalışmalarımızı devam ettirdik. Ayrıca yerel yönetimlerimize 173 teminat mektubu düzenleyerek ihtiyaç duydukları 1,4 milyar lira tutarındaki finansmana erişmelerine yardımcı olduk." diye konuştu.

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