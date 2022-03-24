8 ayar altına ilgi günden güne artıyor

GL8K Gold Üst Yöneticisi (CEO) İlhan Bayraktar, "Türkiye, 8 ayar altına alıştı, geleceğini çok daha parlak görüyorum. 8 ayar altının pazar payı şuan yüzde 20-25'lerde fakat bu eminim yüzde 50'lere çıkacak." dedi.

GL8K Gold, mücevher sektörünün en önemli etkinliklerinden biri olan 51. İstanbul Mücevher Fuarı-Istanbul Jewelry Show'da yerini aldı.

Bayraktar, fuarda AA muhabirine yaptığı açıklamada, fuarın salgın sonrasında kapılarını tekrar açmasının ihracat açısından önemli olduğunu belirterek, fuara 100'e yakın ülkeden ziyaretçi katıldığını söyledi.

Fuarın sektör açısından dünyanın sayılı etkinliklerinden biri olduğunu aktaran Bayraktar, ilk gün olmasına rağmen fuara yoğun bir katılım olduğunu kaydetti. Bayraktar, fuara yoğun ilgi olmasının ülke ihracatı açısından da oldukça ümit verici olduğunu belirtti.

Bayraktar, GL8K Gold olarak, 8 ayar altın konusunda sektörün lokomotifi konumunda bulunduklarını ifade ederek, "Firmamız 2011 yılında kuruldu. GL8K Gold olarak 8 ayar altın üzerine üretimimiz ve satışımız var. 8 ayar altına teveccüh günden güne artıyor. İlk zamanlar oldukça zorlandık fakat altın fiyatlarının tüm dünyada bu denli yükselmesinden dolayı 8 ayara teveccüh artmaya başladı." diye konuştu.

- "8 ayar altının satışında değer kaybı söz konusu değil"

İlhan Bayraktar, özellikle düğün sezonunda 8 ayarın önemin bir kez daha ortaya çıktığını belirterek, "İnsanlar düğünleri rahatlıkla yapabilir oldu. Çünkü aynı ürüne 3'de 1 fiyatına ulaşılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İlk zamanlar 8 ayarda kararmalar olacağına yönelik endişeler bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, "Biz bunu Ar-Ge ile, alt yapımız ile aşmış durumdayız. İçindeki maden karışımından ve üstündeki özel kaplamadan dolayı kararma sorunu yaşamıyoruz. Bizim firmamız gayet başarılı, kararma sorununu yüzde 99 seviyelerine kadar çözdük. Zaten geri dönüşlerde de bu memnuniyeti görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, 8 ayar altının satışında değer kaybının asla söz konusu olmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yüksek ayarlar ne ise 8 ayar da o. Sadece içindeki karışım farklı, sonuçta ikisi de altın. İnsanlar gönül rahatlığıyla alabilir. Satarken değer kaybı yaşandığına ilişkin endişeler var ancak bu çok anlamlı değil. Çünkü satarken, 14, 18, 22 ayarda değer kaybı neyse 8 ayarda da aynı oranda değer kaybı var. Asla ondan farklı bir kayıp söz konusu değil. Kayıp üzerindeki, el emeği, işçilikten kaynaklı ki diğer ayarlarda da bu durum var."

- "8 ayar altının pazar payı şuan yüzde 20-25"

GL8K Gold Üst Yöneticisi Bayraktar, dünyanın 8, 9 ve 10 ayar altını Türkiye'den daha önce kullanmaya başladığını belirterek, "Onlar yıllar evvel 8 ayarı satmaya başlamıştı. Biz bu anlamda geç kaldık ancak Türkiye 8 ayar altına alıştı, geleceğini çok daha parlak görüyorum. 8 ayar altının pazar payı şuan yüzde 20-25'lerde fakat bu eminim ki yüzde 50'lere çıkacak. Çünkü bu insanların alım gücüyle doğrudan ilişkili, altın fiyatlarının artışıyla orantılı." diye konuştu.

Fuarın sektör açısından çok önemli olduğunu dile getiren Bayraktar, "Türkiye'nin ihracatı açısından kuyumculuk çok çok önemli. Biz ülkemize güveniyoruz, çok daha iyi yerlere geleceğiz. Genç, dinamik yapımız var, kesinlikle gelecek bizim." ifadelerini kullandı.