Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi

Alınan bilgiye göre, bir davanın tarafları arasında adliye otoparkında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Olay yerine sevk edilen polis ve sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Nazım S, Kadir M. ve Sercan S'nin hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Silahlı kavgada yaralanan Ercan S, Diyar S. ve Orhan S, çevre hastanelere kaldırıldı. Ağır yaralanan Ercan S'nin hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada 18 kişiyi gözaltına aldı.

Olayda kullanıldığı belirtilen iki tabanca ile bir pompalı tüfek de ele geçirildi.

Bu arada 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga anları kameralara yansıdı.

- Küçükçekmece Kaymakamlığının açıklaması

Küçükçekmece Kaymakamlığından Ercan S'nin hastanede vefatından önce konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün Küçükçekmece Adliyesinde görülmekte olan bir duruşmadaki tarafların, Adliye otopark çıkışında karşılaşmaları sonrasında meydana gelen silahlı çatışma neticesinde 3 şahıs hayatını kaybetmiş, 3 şahıs yaralanmıştır. Yaralı şahısların tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Konuyla ilgili olarak güvenlik güçlerimizce yapılan çalışmalarda 18 kişi gözaltına alınmış, olayda kullanılan 2 tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır."

- Ölü sayısı 4'e yükseldi

Küçükçekmece Başsavcılığından yapılan açıklamada ise, şu bilgiler paylaşıldı:

"08/11/2021 tarihinde Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen silahla kasten yaralama olayına ilişkin, Küçükçekmece 22. Asliye Ceza Mahkemesinde yürütülen kovuşturmada, yapılan duruşma sonrası Küçükçekmece Adliyesinin 200 metre dışında açık otopark çıkış noktasında iki grup arasında silahlı çatışma yaşandığı, olayda 4 kişinin vefat ettiği, 2 kişinin ise yaralandığı, olaya toplamda ilk tespitlere göre 24 kişinin karıştığı, 18 kişinin gözaltına alındığı, olayda kullanılan iki silah ve bir pompalı tüfeğin ele geçirildiği anlaşılmış olup olayın öğrenilmesi üzerine ivedilikle soruşturma işlemlerine başlanılmış olup soruşturma titizlikle yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."