'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ardından NATO Karargahı'nda düzenlediği basın toplantısında, bugünkü toplantının, haziran ayında Madrid'de yapılacak NATO Zirvesi'ne giden süreçte önemli bir kilometre taşını oluşturduğuna işaret etti.

Madrid'de, ittifakın geleceğini şekillendirecek, NATO'yu gelecek yıllara taşıyacak kararların alınacağı bir zirvenin icrasının planlandığını dile getiren Erdoğan, "Şüphesiz, bu kararların içinde NATO'nun yeni stratejik konsepti ön plana çıkacaktır. Türkiye, NATO'nun geçmişinde ve bugününde söz sahibi olduğu gibi bu sürece olan katkılarıyla ittifakın geleceğinde de söz sahibidir." ifadelerini kullandı.

Savaşın başlangıcından itibaren yoğun bir diplomasi trafiği içinde olduklarının yakından bilindiğine dikkati çeken Erdoğan, dünya liderlerinin çoğuyla kapsamlı görüşmeler gerçekleştirdiğini, birçok mevkidaşıyla da sık sık temas ederek, fikir teatisinde bulunduğunu anımsattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de mutat temaslarının yanı sıra Avrupa Birliği Dönem Başkanı olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile iki görüşmelerde bulunduğunu, zirveye katılan diğer devlet ve hükümet başkanlarıyla da temaslarının olduğunu ifade etti.

- "Beklentilerimizi bir kez daha paylaştım"

Bu görüşmelerde mevkidaşlarıyla ağırlıklı olarak Ukrayna'daki gelişmeleri ele aldıklarını ve ayrıca ikili gündemleri çerçevesinde istişarelerde bulunduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu vesileyle Avrupa Birliği liderleriyle katılım sürecimizin canlandırılmasına, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine başlanmasına, kurumsal iş birliği mekanizmalarına yeniden işlerlik kazandırılmasına, vize serbestisi sürecinde esneklik sağlanmasına, Birliğin geliştirdiği ortak savunma ve güvenlik yapılarında Türkiye'ye hak ettiği yerin verilmesine dair beklentilerimizi bir kez daha paylaştım. Yine bu süreçte küresel barış ve istikrarı sağlamakla görevli kurumların yeniden yapılandırılmasına dair artan ihtiyacı da dile getirdim.

Suriye'den Libya'ya, Yemen'den son olarak Ukrayna'daki savaşa kadar yaşadığımız tüm krizlerde, sistemin bizatihi adaletsiz yapısından kaynaklı sorunları gördük, acı bir şekilde tecrübe ettik. Geldiğimiz noktada başta BM Güvenlik Konseyi olmak üzere küresel güvenlik mimarisinin ciddi bir reforma tabi tutulması kaçınılmazdır. Bu reformu yapmak sadece krizlerde hayatını kaybeden insanlara değil, aynı zamanda evlatlarımıza karşı da sorumluluğumuzun bir gereğidir. Kendi vatandaşlarımızla birlikte tüm insanlığın huzuru ve selameti için 'dünyanın beşten büyük' olduğu gerçeğini hatırlatmaya devam edeceğiz. NATO'ya üyeliğinin 70'inci yılını idrak eden Türkiye, gerek diplomatik, gerek askeri gücüyle bölgesinde barışın, istikrarın tesisi ve muhafazası yönünde azim ve kararlılığa sahiptir."

- "Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirveye ev sahipliği yapan Belçika Hükümetine ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'e zirvenin başarılı bir şekilde icra edilmesi noktasındaki katkıları dolayısıyla teşekkür etti.

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hem Ukrayna hem de Rusya ile temaslarının bulunduğunun hatırlatılması ve "İki lideri bir araya getirmek için yoğun bir diplomasi trafiği de yürütüyorsunuz, bu çerçevede bugün zirvede NATO'nun Türkiye'den beklentileri var mıydı? Varsa hangi konular üzerineydi?" şeklindeki soru üzerine şunları söyledi:

"Salt Türkiye üzerinde yoğunlaşan değil, şu ana kadar yaptığımız çalışmalarla ilgili olarak Türkiye'ye şükran beyanlarında bulunan ülkeler oldu. Gerek Sayın Putin'le gerek Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bundan sonra da devam ettireceğiz ve bütün gayretimiz bu iki lideri bir araya getirmek suretiyle özellikle de bir barış atmosferini oluşturmak. Zaten malum, Beyaz Rusya'da devam eden süreçle ilgili bir teknik altyapının devam ettiği bu çalışmalarda gerek NATO gerek silahsızlanma gerek kolektif güvenlik gerekse Rusçanın resmi dil olarak kullanılması gibi konularda adeta bir ittifak söz konusu. Ama bunun dışında bir Kırım, bir Donbas meselesi var ki burada tabii buna Ukrayna'nın sıcak bakması adeta mümkün değil. Burada da haklı olarak, Zelenskiy'nin ifade ettiği bunu referanduma getirme anlayışı da 'Tüm Ukrayna halkının vereceği karardır' demek suretiyle bence akıllı bir liderlik uygulamasını ortaya koymuştur."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir basın mensubunun, "Ukrayna'nın 'Türkiye'nin garantör ülke olmasını istiyoruz' şeklinde bir talebi olmuştu. Bu talep bugünkü toplantıda gündeme geldi mi? Rusya ateşkes şartlarını açıkladı. Bu talepler nezdinde kalıcı bir ateşkesten söz etmek mümkün mü?" şeklindeki sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Malum, bu görüşmeler devam ediyor. Bir işin teknik altyapı olarak devam ettiği görüşmeler boyutu var ki bu daha çok Beyaz Rusya'da devam eden bir süreçti ama bunun yanında özellikle Zelenskiy'nin bizimle yaptığı görüşmelerdeki talebidir ve bu talebinde de zaten Türkiye'nin bu işin içerisinde arabulucu rolünü üstlenmesini bizzat istiyor. Rusya'nın da buna olumsuz yaklaşma gibi bir durumu söz konusu değil. Dışişleri Bakanı'nın Dışişleri Bakanı'mla yaptığı görüşmelerde onların da buna olumlu bir yaklaşım sergilediği söz konusu. Temennimiz odur ki bu sürecin içerisinde yine liderlerle yapacağımız görüşmelerde inşallah buradan eğer Türkiye'nin arabuluculuğuna yönelik olumlu bir talep, teklif gelirse biz zaten buna hazırız. Bu ister Ankara olur, İstanbul olur, farklı bir vilayetimiz olur, buralarda bu görüşmeyi yapmak suretiyle bu adımı atmaya hazır olduğumuzu söyledik."

- "Barış politikasının dışında bir yöntem kazandırmaz, kaybettirir"

Bir basın mensubunun, Türkiye'nin barış çabalarının ve tarafsız duruşunun son dönemde dünyanın dikkatini çektiğini hatırlatması ve "Bu çabalarınız zirveye nasıl yansıdı, liderlerle görüşmenizde nasıl geri dönüşler aldınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Daha çok ikili görüşmelerimizde liderlerden aldığımız yaklaşım Türkiye'nin bu arada kurduğu ilişkilerin ne denli sıcak olduğu, ne denli buralardan olumlu bir yaklaşım sergilediği ve bundan dolayı da tabii bizlere teşekkürleri oldu. Liderler Zirvesi'nde ayrıca orada da yine Türkiye'ye yönelik teşekkürler var. Attığımız bu adımlardaki sıcak temaslar tabii liderlerin de dikkatini çekiyor. Türkiye olarak bundan sonraki süreçte de aynı yaklaşımı devam ettireceğiz." dedi.

Daha önce medya mensuplarına "Bizim Sayın Putin'le de temaslarımız olumlu istikamette devam edecektir, Sayın Zelenskiy ile de yine olumlu istikamette devam edecektir." dediğini aktaran Erdoğan, "Bizimki adeta her zaman bir barış politikası olmuştur. Çünkü barış politikasının dışında bir yöntem kazandırmaz, kaybettirir. Nitekim şu an itibariyle de durum bunu gösteriyor. Bizim yine temennimiz bu arayışı sürdürmek ve bu arayışla beraber de işi barıştırabilmek. Bunu sağlamak için de elimizden gelen gayreti göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmenin içeriğine ilişkin soru üzerine, "Malum, Fransa seçime gidiyor ve seçime gittiği bir dönemde Sayın Macron'la tabii ağırlıklı olarak yine gündemimiz Rusya-Ukrayna arasındaki bu savaş idi ama bunun dışında Türkiye-Fransa ilişkileriyle alakalı gerek siyasi gerek askeri gerek ekonomik gerek kültürel birçok konularda nereden nereye geldik, bundan sonraki süreçte neler yapabiliriz, bunları kendisiyle etraflıca görüştüğümüz çok çok verimli, faydalı bir buluşma oldu. Temennim odur ki seçim sonrası gelişmelere göre bu süreci Türkiye-Fransa ilişkileri olarak devam ettirmek." karşılığını verdi.

Zirve ortak bildirisi hatırlatılarak, "Bildiride yer alan uyarı, çağrı ve yaptırımların ağırlaştırılması noktasında, gelinen noktada çözüm için bu yeterli olacak mıdır? Ayrıca Türkiye'nin yürüttüğü barış diplomasisi ve tarafsız duruşu diğer ülkelerin de örnek alabileceği bir model oluşturdu mu, öngörüleriniz nedir?" sorusu üzerine Erdoğan, "Görünen gerçek şu; o da hemen hemen NATO ülkelerinin büyük bir çoğunluğu ağırlıklı olarak yaptırımlar üzerinden hareket ediyorlar. Çünkü yaptırımların dışındaki yöntemlerin faydalı olamayacağı kanaati hemen hemen liderlerin büyük bir çoğunluğunda hakim. Dolayısıyla sonuç bildirgesinde de hakim olan ruh bu." yanıtını verdi.