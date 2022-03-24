Bakan Varank: Uşak'ta 13 bine yakın istihdamın önünü açtık

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyuyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için önümüze çıkan engelleri, sıkıntıları bir bir aşmak zorundayız. Pandeminin, küresel krizin, savaşın ardı ardına geldiği bu atmosferde sıkı sıkıya kenetlenmek zorundayız." dedi.

Bakan Varank, Uşak programı kapsamında Vali Funda Kocabıyık'ı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Vali Kocabıyık, Bakan Varank'a Uşak halısı hediye etti.

Bakan Varank, daha sonra Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın'a makamında ziyarette bulundu, Şerafettin Sağıroğlu Eğitim ve Yaşam Merkezi'nin açılışına katılarak kursiyerlerle sohbet etti.

Ulubey ilçesindeki Ulubey Macera Parkı'nın açılışını gerçekleştiren Varank, Ulubey Kanyonu'nda incelemelerde bulundu.

- Uşak Teknopark ve OSB Altyapı Yatırımları Toplu Açılış Töreni

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Uşak OSB'de Teknopark ve OSB Altyapı Yatırımları Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Kente değer katacak 47 milyon liralık yatırım tutarına sahip projelerin toplu açılışında yer aldıklarını dile getiren Varank, Uşak OSB'ye kurulan atıksu arıtma tesisi, solar kurutma tesisi ve katı atık yakma tesisinin bölgeye verimlilik ve sürdürülebilirlik anlamında önemli kazanımlar sağlayacağını ifade etti.

İklim değişikliğiyle ortaya çıkması muhtemel yıkıcı sonuçların tüm dünyada anlaşılmış gibi gözüktüğünü belirten Varank, Türkiye olarak bu konudaki kararlılıklarını Paris İklim Anlaşması'nı imzalayarak gösterdiklerini vurguladı.

Bakanlığının çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Varank, Uşak'taki yatırımlara dikkati çekti.

Açılışını yaptıkları kimyasal havuz, solar kurutma tesisi ve katı atık yakma tesisinin de sürdürülebilir kalkınmaya hizmet ettiğini anlatan Varank, şunları söyledi:

"Atık su arıtma tesisine ilaveten yapılan kimyasal havuz, OSB'den çıkan atık suyun tarımda kullanımı için kalitesini artırıyor. Solar kurutma tesisi, atık su arıtma tesisinden çıkan çamurları güneş ısısı yardımı ile kurutuyor. Ve bir sonraki aşamada kurutulan bu çamurlar yine bugün açılışını yaptığımız katı atık yakma tesisinde enerjiye dönüştürülüyor. Bu tesislerde saatte 940 kilovat elektrik üretimi yapılıyor. Yıllık 8,5 milyon kilovatsaate yakın elektrik enerjisi, OSB'ye yaklaşık 12 milyon lira tutarında katkı sağlayacak. İşte bu yatırımlarla beraber, hem sanayicimizin rekabetçilik kapasitesi hem de ülkemizin yarınları teminat altına alınıyor."

Varank, enerji ithalatçısı Türkiye'de bu gibi altyapıları, yeşili önceleyen yatırımları tüm ülkeye, tüm OSB'lere yaygınlaştırmak için Dünya Bankasından 300 milyon dolar kredi temin ettiklerini ve düşük faizli, uzun dönem geri ödemeli bu krediyi OSB'lere kullandırmaya başladıklarını dile getirdi.

- Uşak'a 100 milyon liraya yakın kredi desteği

Varank, son 19 yılda Bakanlığın sağladığı 100 milyon liraya yakın kredi desteğiyle Uşak'taki OSB sayısının 4'e çıktığını, kapsamlı teşvik sistemi sayesinde kente yapılan yatırımların sayısının her geçen gün arttığını ifade etti.

Şimdiye kadar Uşak için 623 yatırım teşvik belgesi düzenlediklerinin altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"Bu belgeler kapsamında 7,7 milyar lira tutarında sabit yatırımın ve 13 bine yakın istihdamın önünü açtık. KOSGEB aracılığıyla KOBİ'lere sağladığımız destek miktarı 108 milyon liraya ulaştı. Yine Uşak'ın kalkınması için Zafer Kalkınma Ajansımız 265 projeye 115 milyon lira destek sağladı. Tabii biz 'Destekledik, kaynak sağladık, yanlarında olduk.' diyoruz ama Uşaklı sanayicilerimizin de hakkını teslim etmemiz lazım."

Uşak OSB'nin 3. genişleme alanının acele kamulaştırmayla hızlandırıldığını, toplam 177 parselin tamamının yatırımcılara tahsis edildiğini anlatan Varank, tahsislerin de yaklaşık yüzde 90'ını tekstil fabrikalarının oluşturduğunu ve 10 bin kişilik istihdam beklediklerini söyledi.

Varank, yatırımları konuşurken muhalefetin eleştirilerde bulunduğunu belirterek, "Biz burada ilave alanları konuşurken, sanayicinin yatırım iştahını konuşurken, ülkenin dört bir yanında yeni fabrika açılışları yaparken, muhalefet takılmış plak gibi 'Fabrika yok.' diyor. Ben de diyorum ki hodri meydan. Gelsinler, Uşak OSB'yi bir görsünler. Üstüne bir de genişleyen alanları görsünler hatta olmadı, birlikte gidelim, fabrikalar açılıyor muymuş, açılmıyor muymuş hep beraber görelim." dedi.

Varank, yaklaşık 6 bin metrekarelik alanda kurulu Uşak OSB Teknopark'ın 9,5 milyon liralık yatırımla hayata geçtiğini, 11 atölye ve 28 ofiste AR-GE yapmak isteyen firmalara imkan sunulduğunu belirtti.

- "Marka değerinin artması gerekiyor"

Bakan Varank, OSB'deki tekstil firmalarına kendi markalarını yaratmaları konusunda tavsiyelerde bulundu.

"Tekstilde ikinci önemli konu da markalaşma." diyen Varank, şunları kaydetti:

"Bilhassa bu sektörde katma değerin artması için marka değerinin artması gerekiyor. Malumunuz marka değerinin oluşturduğu katma değere yönelik oldukça gündem olmuş yakın zamandan bir örnek var. Apple'ın ekran parlatma bezi. Evet, bildiğiniz temizlik bezinden biraz hallice olan bir bezden bahsediyorum. Buraya gelmeden önce fiyatını tekrar kontrol ettim, 153 lira. 'Buradaki en küçük işletmenin bile üretebileceği bir bez 153 lira olur mu?' demeyin. Marka değeriyle birlikte işte oluyormuş. Evet, bu yüzden tekstilde dünya devi olmak, yerimizi sağlamlaştırmak istiyorsak yenilik ve marka konusunun getireceklerini çok iyi idrak etmemiz lazım."

AR-GE, inovasyon ve markalaşmaya daha çok yatırım yapılması gerektiğini vurgulayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakınız, biz her zaman büyük ve güçlü Türkiye diyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerini ortaya koyuyoruz. İşte bu hedeflere ulaşmak için önümüze çıkan engelleri, sıkıntıları bir bir aşmak zorundayız. Pandeminin, küresel krizin, savaşın ardı ardına geldiği bu atmosferde sıkı sıkıya kenetlenmek zorundayız. Siz bakmayın felaket tellallarına. Allah'ın izniyle biz birçok badireyi atlattığımız gibi bu sıkıntıların da üstesinden geleceğiz. Sanayicilerimizin önünü açmak, yaşadıkları sıkıntıları bertaraf etmek için gece gündüz çalışacağız ve başaracağız da." diye konuştu.

Açılışa Uşak Valisi Funda Kocabıyık, AK Parti Uşak milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Uşak OSB Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Konuşmaların ardından Varank, tesislerin açılışını yaparak Uşak OSB Teknoparkı'nda incelemelerde bulundu. AR-GE çalışmaları yürüten firmaların stantlarını gezen Bakan Varank, silah üretimi yapan firmanın standındaki ürünleri inceleyip yetkililerden bilgi aldı.