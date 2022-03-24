Çiğli Belediyesi Belediye Meclis Üyesi kalp krizinden hayatını kaybetti
Çiğli Belediyesi AK Parti Belediye Meclis Üyesi Şenol Malkoç (58), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 24 Mart 2022 20:35
Malkoç, mide rahatsızlığı şikayeti nedeniyle yakınları tarafından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan muayene ve tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenen 5 çocuk babası Malkoç, tedaviye alındı.
Malkoç, yapılan anjiyo sırasında, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız