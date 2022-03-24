Ankara Altındağ'da ölü bulunan kişinin katil zanlısı kuzeni tutuklandı

İşte En sıkıcı ve en eğlenceli meslekler

İngiltere?de yapılan yeni bir araştırmada, dünyadaki en sıkıcı bulunan meslekler belirlendi. Essex Üniversitesi tarafından yapılan ve 500?den fazla kişinin incelendiği araştırmaya göre en sıkıcı ve heyecan verici meslekler...