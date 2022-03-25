İki ilde kar ve tipi nedeniyle eğitime ara verildi
Bazı il ve illerde kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün daha ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 08:30
ARDAHAN
İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilçede etkili olan kar yağışı ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.
Bulut, bu nedenle Göle ilçesinde 25 Mart Cuma tüm okulları tatil ettiklerini belirterek, "Göle'de okullar bugün olduğu gibi yarın da tatil olacak. Çünkü kar ve tipi yeniden etkili olmaya başladı." dedi.
Bu arada, İlçe Özel İdare ekipleri ulaşımın aksamaması için çalışma başlattı.
DİYARBAKIR
Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Çınar ilçesinde yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Karacadağ bölgesindeki yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede eğitim öğretime bugün ara verildi.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız