25 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması" toplantısına katılacak.

(Antalya/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konyaspor 100. Yıl Gala" programına iştirak edecek.

(Konya/18.00)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek.

(Rize/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/18.00)

2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak.

(Kahramanmaraş/09.15-18.30)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış törenine katılacak.

(Tokat/15.30)

4- TCMB, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.

(Ankara/10.00)

5- TÜİK, 2021 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerini, mart ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.

(Brüksel)

2- Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turu BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in himayesinde sona erecek. Pedersen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Cenevre)

3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi'nde YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.30)

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışına iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

SPOR

1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.

(Barselona/23.00)

2- Basketbolda Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımlarının 26 Mart Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı yapılacak.

(Mersin/11.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final kurası İspanya'da çekilecek. Ligde yoluna devam eden Türk ekibi TOFAŞ'ın rakibi belli olacak.

(Bilbao/12.15)

4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başlayacak.

(Ankara/13.00)

5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.

(İzmir/15.00)