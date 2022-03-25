25 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları
25 Mart 2022'den önemli gündem başlıkları.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "İktidara Hazırız-Büyük Örgüt Buluşması" toplantısına katılacak.
(Antalya/14.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Konyaspor 100. Yıl Gala" programına iştirak edecek.
(Konya/18.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelecek.
(Rize/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar Ödül Töreni'ne katılacak.
(İstanbul/18.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi Açılış Töreni'ne katılacak, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını, Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, sanayicilerle istişare ve değerlendirme toplantısı yapacak.
(Kahramanmaraş/09.15-18.30)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer yatırımların açılış törenine katılacak.
(Tokat/15.30)
4- TCMB, mart ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksini, imalat sanayi kapasite kullanım oranını duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- TÜİK, 2021 yılı canlı hayvan ve hayvansal ürün fiyatları ve üretim değeri istatistiklerini, mart ayı hizmet, perakende, ticaret ve inşaat güven endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları yapılacak.
(Brüksel)
2- Suriye Anayasa Komitesi'nin 7'nci turu BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in himayesinde sona erecek. Pedersen görüşmelere ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.
(Cenevre)
3- Rusya-Ukrayna savaşı ve uluslararası yansımaları izleniyor.
GÜNCEL
1- YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Üniversitesi'nde YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.
(Kayseri/10.30)
2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayşe Hatun Camisi'nin açılışına iştirak edecek.
(Ankara/11.30)
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.
(Barselona/23.00)
2- Basketbolda Fenerbahçe Safiport ve ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi takımlarının 26 Mart Cumartesi günü karşı karşıya geleceği Bitci Kadınlar Türkiye Kupası Finali'nin basın toplantısı yapılacak.
(Mersin/11.00)
3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final kurası İspanya'da çekilecek. Ligde yoluna devam eden Türk ekibi TOFAŞ'ın rakibi belli olacak.
(Bilbao/12.15)
4- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası Spor Toto-Fenerbahçe HDI Sigorta maçıyla başlayacak.
(Ankara/13.00)
5- Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftası İzmir Büyükşehir Belediyespor-Anadolu Üniversitesi maçıyla başlayacak.
(İzmir/15.00)Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız