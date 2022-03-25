Akaryakıt bayisi taşıt tanıma derdinden kurtuldu

Dünya'dan Mehmet Kara'nın haberine göre;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu (EPDK), akaryakıt piyasasında ana dağıtıcı firmalar tarafından geliştirilen taşıt ve plaka tanıma sistemleri kapsamında yapılacak indirimlerin nasıl yürütüleceğine dair yeni bir karar aldı. Karar ile taşıt tanıma sistemlerinde dağıtım şirketlerinin verdiği indirime bayilerin katılma zorunluluğu kaldırıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi beklenen EPDK kararına göre, akaryakıt dağıtım şirketlerinin Taşıt Tanıma Sistemi'nden merkezi olarak uyguladıkları indirimlere bayiler bundan sonraki süreçte katılmak zorunda kalmayacaklar. Dağıtım şirketleri müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda sadece kendi kar oranları (ana dağıtıcı karı) üzerinden pazarlık yapacaklar.

TABGİS: Katlanılmaz bir yük idi

Türkiye Akaryakıt Bayileri Petrol ve Gaz İşverenleri Sendikası (TABGİS) Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, elektronik sistem üzerinden yapılan satışların yeniden düzenlenmesi için uzun süredir girişimlerde bulunduklarını söyledi. Sistemin hem şeffaflık sorunu olduğunu hem de bayiler üzerinde katlanılamaz bir yük oluşturduğunu belirten Zülfikar, Başkan Mustafa Yılmaz başta olmak üzere EPDK yetkililerine ve TABGİS'in önerilerini destekleyen Petrol Ofisi CEO'su Selim Şiper'e teşekkür etti.

Zülfikar: Nakliye maliyeti dağıtım karının dışında tutulsun

Yapılan düzenleme ile bayilerin içinde bulundukları sorunun sona ermeyeceğini belirten Zülfikar, ancak adılan adımın bayilere önemli ölçüde nefes aldıracak bir iyileştirme sağlayacağını kaydetti.

TABGİS Başkanı Ferruh Temel Zülfikar, bayilerin maliyetlerinin her geçen gün arttığını vurgularken, EPDK'dan nakliye maliyetlerini dağıtım payından ayıracak bir düzenlemenin de en kısa sürede yapılmasını beklediklerini söyledi.

PÜİS Başkanı Okumuş'tan teşekkür

Öte yandan Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası Başkanı İmran Okumuş da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"PÜİS bayilerin mağduriyetine neden olan elektronik sistemlerle yapılan satışlardaki indirimlerin bayilerden alınmaması için uzun zamandır mücadele veriyordu. Bu kararın alınmasına vesile olan ve emeği geçen Bakanlarımıza, milletvekillerimize, EPDK Başkanına, Kurul Üyelerine, EPDK'nın tüm yetkililerine ve sektör temsilcilerine teşekkür ediyor, sektör için yapılan bu düzenlemenin akaryakıt bayilerine ve sektörün tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçenlere tekraren teşekkür ederiz."