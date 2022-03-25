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Çiftçiye alım ve fiyat garantisi

Tarım Bakanlığı tarafından yapılan çalışmaya göre kısa vadede 'alım garantili üretim' sistemine geçilecek. Plana göre öncelikli ürünler belirlenecek ve farklı destek politikaları uygulanacak.

Kaynak : Türkiye
Eklenme : 25 Mart 2022 07:47
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Çiftçiye alım ve fiyat garantisi

Rusya-Ukrayna savaşı ve pandemi sebebiyle bütün dünyanın ortak problemi haline gelen gıda tedariki ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığının yeni bir planlama yaptığı belirtildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin global çapta yaşanan gıda tedariki ve stratejik ürünlerin üretimi konusunda sıkıntı yaşamaması için acil olarak atılacak adımların belirlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye talimat verdi. Tarım Bakanlığının yeni yapacağı planlama doğrultusunda Türkiye'de kısa vadede 'alım garantili üretim' sistemine geçileceği belirtiliyor. Buna göre; Türkiye için elzem olan ürünlerle ilgili bölgesel planlama yapılacak ve bu ürünlere devlet tarafından alım garantisi verilecek. Bu plan çerçevesinde üretim yapanlara farklı destek politikaları uygulanacak.

ALIM VE FİYAT GARANTİSİ

AK Parti kurmayları, stratejik ürünlerle ilgili uygulamaya girmesi beklenen yeni planla ilgili şu bilgileri verdi: Öncelikli olarak kendi iç yeterliliğimizi sağlamak gerekiyor. Yani bizim için elzem olan ürünlerle ilgili üretim artırılmalı. Destek kalemlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor. Üreticiyi koruyacağız. Çiftçinin kar ettirici modellerle üretimi desteklenecek. Bunun için garantili alım modelleri olabilir. Piyasayı regüle edecek adımlarla birlikte, gelir garantili modellere geçilmesi gündemde. Hem fiyat hem de alım garanti sistemi modeli pilot olarak başladı. Bunun yayılması lazım. Bu modele göre çiftçiye her türlü garanti verilecek. Günü geldiğinde sahadaki şartlara göre fiyat belirlenir. Çiftçi üretmekten çekinmez bu durumda. Çünkü elindeki ürünü satacağını bilir. Sözleşmeli tarım da bu modelin bir unsuru. Bölgesel üretim planları ile her bölgede üretilecek ürünler belirlenecek. Bir yıl önceden devlet burada 'Bunu üretirsen alım garantisi veriyorum' derse mesele çözülür. Üç beş yıl içinde problem biter, sistem oturur.

'GÜBRE' TALİMATI

Bu arada, Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çiftçinin daha fazla üretime yönlendirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda tedbir alınmasını da istedi. Erdoğan milletvekilleri ile yaptığı son istişare toplantısında; şu anda çiftçilerin en çok problem yaşadığı gübre maliyetlerinin düşürülmesi için adım atıldığını hatırlattı. Erdoğan'ın "Fiyatlarda yüzde 30 indirime gidildi. Ayrıca, gübre üreticilerine talimat verildi. 'Ürettiğiniz maliyete satacaksınız. Kar etmeden satacaksınız' dedik çiftçilere. Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için bakanlığımız yeni adımlar da atacaktır" dediği öğrenildi.

BUĞDAYDA ROTA LATİN AMERİKA

Öte yandan; Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle buğday başta olmak üzere bazı ürünlerde yaşanması beklenen tedarik sıkıntısının, Kazakistan, Arjantin ve Brezilya'dan yapılacak ithalatla çözülebileceği belirtiliyor. AK Parti kaynakları "Türkiye şu anda bir kilo buğday almasa bile kendine yetecek durumda. Ama ithal etmemiz de lazım. Çünkü buğdayı dahilde işleme rejimi kapsamında alıp ürünü işleyerek dışarıya satıyoruz. Makarna ve un olarak ihraç ediliyor. Bunun için ithal etmek zorundayız.

İş adamları Latin Amerika ülkeleri ile bağlantıları yapmaya başladı" değerlendirmesini yaptı.

YÜCEL KAYAOĞLU

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