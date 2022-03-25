Dolar haftayı 14,85 TL'den tamamladı
İstanbul serbest piyasada dolar 14,85 liradan, avro 16,36 liradan haftayı tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 17:47
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|ALIŞ
|SATIŞ
|ALIŞ
|SATIŞ
|ABD Doları
|14,8390
|14,8400
|14,8520
|14,8530
|Avro
|16,2980
|16,2990
|16,3590
|16,3600
|Sterlin
|19,5100
|19,6100
|19,5630
|19,6610
|İsviçre Frangı
|15,8900
|15,9700
|15,9410
|16,0210
|ANKARA
|ABD Doları
|14,8090
|14,8890
|14,8220
|14,9020
|Avro
|16,2580
|16,3380
|16,3190
|16,3990
|Sterlin
|19,4500
|19,6600
|19,5030
|19,7130