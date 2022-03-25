Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü belli oldu
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 15:30
Beşiktaş, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2023-2024 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda Valerien Ismael ile 25.03.2022 tarihinden başlamak üzere 2022-2023 sezonu sonuna kadar ve 2023-2024 sezonu için 1 yıl opsiyonlu olacak şekilde sözleşme imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız