Afyonkarahisar'da otomobil devrildi, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 09:42
Kadri Buluttekin (40) idaresindeki 11 AAG 579 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Kütahya kara yolu Bayramgazi rampasında şarampole devrildi.
Kazada, Hamza Baytar (26) hayatını kaybetti. Sürücü Buluttekin ile Servet Emre (37) ağır yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız