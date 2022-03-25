Sınavlara joker aday ve kopya düzeneği çetesi operasyonunda 12 tutuklama

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Motorlu Taşıtlar Sınavında başarısız olan kursiyerlerin yerine 'joker aday' olarak tabir edilen kişilerin sınava girdiği veya sınavda kursiyerlerin sesli ve görüntülü uyarı cihazlarıyla kopya çektiğini belirledi. "Resmi belgede sahtecilik", "Başkasına ait kimlik bilgilerinin kullanılması", "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Başkanlığının teşkilat ve görevleri hakkındaki kanuna muhalefet", "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçunu işledikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 35 kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda cerrahi maske içerisine gizlenmiş kopya düzeneği, Wi-Fi cihazı, görüntü aktaran düğme, ses cihazları ve sınav belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 35 şüpheli Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklama ve adli kontrol talebi ile Konya Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince haklarında tutuklama kararı verilen 12 şüpheli cezaevine gönderilirken, 12 şüpheli hakkında adli kontrol verildi, adli işlemleri biten 11 şüpheli ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.