KTÜ'lü öğrenciler NASA tarafından düzenlenen yarışmada uydu fırlatacak

2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
EPDK'dan şehit aileleri ve 65 yaş üstü için fatura kararı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı sınavına giriş belgeleri erişime açıldı
Bakanlıktan 'şeker' açıklaması: Arzında sıkıntı yaşanmayacak
Bakanlıktan 'şeker' açıklaması: Arzında sıkıntı yaşanmayacak
Görevden alınan sağlık müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlatmış
Görevden alınan sağlık müdürü, uzman çavuş hakkında kınama mesajı yayınlatmış
Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehirden ikisi Türkiye'de
Avrupa'nın en kirli havasına sahip 5 şehirden ikisi Türkiye'de
Ana sayfaHaberler Teknoloji

KTÜ'lü öğrenciler NASA tarafından düzenlenen yarışmada uydu fırlatacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Uzay Kulübü öğrencileri tarafından hazırlanan uydu, NASA tarafından düzenlenen yarışmada gökyüzüne fırlatılacak. Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS) ve Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile uzay ve havacılık teknoloji şirketi tarafından düzenlenen dünyanın en prestijli model uydu yarışması olan CanSat Competition'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Uzay Kulübü öğrencileri finalde yer alacak.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 09:49
Yazdır
KTÜ'lü öğrenciler NASA tarafından düzenlenen yarışmada uydu fırlatacak

Türkiye'deki Teknofest Türksat Model Uydu Yarışmasına 6 yıldır katılan tek ekip olma özelliğine sahip olan KTÜ Uzay Kulübü, dünyanın en prestijli model uydu yarışması olan CanSat Competition'da finalde yer alacak. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Kadri Can Ülker, Alipaşa Öksüz, Mustafa Durukan, Enes Mercan, Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Murat Duysak, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğrencileri Yunus Gündüz, Mustafa Filiz, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Bölümü öğrencisi Resul Yılmaz, Harita Mühendisliği öğrencisi Duhan Günsel'den oluşan 9 kişilik KTÜ UZAY CanSat takımı ön tasarım rapor aşamasını yüzde 99,0741 puanla tamamlayarak dünya 4.'sü oldu. Ön elemenin ardından ilk 48 takım arasına girerek finallere gitmeye hak kazanan KTÜ Uzay Kulübü, 1 Nisan tarihinde Kritik Tasarım Raporu'nu gönderecek. Sonrasında çevresel testleri gerçekleştirecek olan öğrenciler, 9-12 Haziran tarihlerinde ise Amerika Birleşik Devletleri Virginia eyaletindeki Virginia Tech Üniversitesi kampüsünde uydularını roketle 700 metreye fırlatacak.

Öğrencilerin ürettiği Model Uydu, 700 metre irtifadan yere inerken çeşitli haberleşme ve mekanik görevlerini gerçekleştirecek. Uçuş sonrası hakemlere yapılacak sunumlar sonrasında yarışma sonucu belirlenecek. Dünyada 100 üzerinde başvuru alan yarışmada KTÜ Uzay CanSat Takımı başarılarını devam ettirmek için atölyelerinde gönüllü olarak çalışmalarına devam ediyor. 7 aylık zorlu bir sürecin sonucu olacak uçuş sonrasında dünya birinciliği hedefleyen takımın kaptanı Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Kadri Can Ülker, "Bu sene takımımızın Amerika'da katılacağı yarışmada takım kaptanlığını üstlenmekteyim. Geçtiğimiz rapor aşamasını yani ilk eleme olan aşamayı dünya dördüncüsü olarak tamamladık. Önümüzdeki kritik tasarım aşaması ve sonraki testler sonucunda 9-12 Haziran tarihinde Amerika'daki CanSat yarışmasına katılacağız. Öncelikle bizim katıldığımız yarışmalar model uydu üzerine yapılan yarışmalar. Bu yarışmaların ana amacı haberleşme uydusunun görevlerini yer yüzünde icra etmektir. Bunu yapmak için de uydularımız bir rokete konulup 700 metre irtifaya gönderiliyor. 700 metre irtifadan yere inerken üzerindeki çeşitli sensör verilerini yer istasyonumuza aktarmaktalar. Bu konsept, bizim yarışmalarımızda ana işleyiş şeklindedir" dedi.

"Şansımızı çok yüksek görüyorum"

Yaptıkları tasarımların daha önce dünyada yapılmadığını belirten Ülker, "Geçtiğimiz senelerde NASA'nın Mars'ta bir görevi olan bir helikopter havalandı ve indi. Bunu aslında mesela Mars'ın üzerine bırakılan bir cihaz olarak düşünebilirsiniz. Bu uydu iniş yaparak üzerindeki sensörler yardımıyla verileri toplayarak dünyamıza iletebilir. Amerika'daki yarışacak ekip 9 kişiden oluşmakta. Ekibimizde Elektrik Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümünden öğrenciler bulunuyor. Şansımızı çok yüksek görüyorum. Birinciliğe oynayan bir takımız. İnşallah Amerika'dan birincilikle döneceğiz. Yarışmaya, Amerika'dan Avrupa'dan, Endonezya, Hindistan, Çin, Türkiye'den takımlar katılıyor. Bizi aslında en çok Türkiye içindeki takımlar zorluyor. Bunun yanında Hindistan zorlayabilir. Ön tasarım raporumuzu Şubat'ta gönderdik ve rapor sonucunda Amerikan hakemlerle bir sunum gerçekleştirdik. Bu sunum sonucunda bizim rapor puanımız yüz üzerinden 99,07 olarak belirlendi. Bu puanla da dünya dördüncüsü olarak sıralamada yer aldık. Önümüzdeki 1 Nisan'da kritik tasarım raporu var bunun için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz birincilik. Kurduğumuz vizyon ve misyon doğrultusunda ülkemizdeki uzay çalışmalarına ilerde yön vermek amacıyla bir küp uydu projesi bunun yanında yer istasyonu projesi gütmekteyiz. Bunların yanında kulübümüzden mezun olan öğrencilerimizin Türkiye'de savunma sanayi ve uzay ve havacılık alanında çalışmalara devam ettiğini biliyoruz ve bunları destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

2016 yılında 3.'lük derecesi, 2021 yılında iki ekibiyle 3.'lük ve 4.'lük dereceleri elde eden KTÜ Uzay Kulübü, uluslararası arenada ise 2019 yılında İran'da düzenlenen Model Uydu Yarışmasında Profesyonel Kategoride 3.'lük ve 2021 yılında düzenlenen Latin Amerika Roket Yarışmasında 2.'lik ödülü elde etti.

KTÜ Uzay Kulübü, Türkiye'de uzaya olan farkındalığı arttırmak ve bu alandaki teknoloji çalışmalarını yaygınlaştırmak anlamında yarışma sonrası bir girişim ile Türkiye'de uzay çalışmalarına katkıda bulunmak istiyor.

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' Diyarbakır'da
Türkiye'nin ilk uçan arabası 'Cezeri' Diyarbakır'da
WhatsApp'a yeni bir seçenek geliyor
WhatsApp'a yeni bir seçenek geliyor
WhatsApp hikayeleriniz 24 saat sonra kaybolmuyor!
WhatsApp hikayeleriniz 24 saat sonra kaybolmuyor!
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
TOGG zorlu hava koşullarında böyle test ediliyor
Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı
Kara birliklerinin silahı havan, dronla havalandı
Bilgisayar'da kur etkisi! Ucuzken bakıyoruz, artarken alıyoruz
Bilgisayar'da kur etkisi! Ucuzken bakıyoruz, artarken alıyoruz

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.