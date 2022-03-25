Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
Tapu Müdürlüğüne operasyon! Memurların ceplerinden deste deste para çıktı
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
ÖSYM Başkanı açıkladı, YKS'ye girecek en yaşlı aday 88 yaşında!
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
Alternatif ödeme planları konut projelerine ilgiyi artırıyor
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
2022 İSG-1 başvuruları alınmaya başlandı
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Diyanet-Sen, üye getirene 30 TL prim verecek
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Kırmızı ete zam sonrası Bakanlıktan yeni hamle: İhracatı yasaklandı
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu: 5'i aktif kamu çalışanı 9 gözaltı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Tarihi eser kaçakçılığında müze müdürü dahil 4 şüpheli tutuklandı
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Konut ve araç sigortası fiyatları fırladı! Yüzde 50 artış
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Özel yurtta öğrencilere şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Eğitim esnasında yaşanan silah kazası sonucunda 1 asker şehit oldu
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Şanlıurfa'daki cezaevinde yaşanan gerginlik yatıştırıldı
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Başkentte EGO otobüslerinin gece seferleri yeniden başlıyor
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Kediye tekme atan okul müdürü hakkında soruşturma
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
'Zelenskiy, referandum önererek akıllıca bir liderlik gösterdi'
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Bakan Koca'dan 'soruşturmayı bizzat takip eden Vali'ye teşekkür
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Çiftçilere 291,2 milyon liralık destek yarın aktarılıyor
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Bakan Koca'dan 4 bin Suriyeli sağlık çalışanıyla ilgili açıklama
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Dokunulmazlığı kaldırılan HDP'li Semra Güzel hakkında yakalama kararı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
Tüketicilerin korunmasına ilişkin kanun Genel Kurul'da yasalaştı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
MAK Danışmanlık mart ayı anket sonuçlarını açıkladı
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Zabıtaların özlük hakları çalıştayda ele alınacak
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Motorine büyük bir zam daha geliyor!
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Dövizde vatandaş satışta, şirketler alımda
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
Yargıtay Başkanı: Sosyal medya mahkemelerinde önüne gelen hüküm veriyor
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Ana sayfaHaberler Eğitim

Dikkat eksikliğini yenmek için başladığı satrançta 47 madalya kazandı

Gaziantep'te odaklanma sorunu yaşadığı için annesinin öğrettiği satranca ilgi duyan Mehmet Polat, hem dikkat eksikliğini yendi hem de katıldığı yarışmalarda başarı elde etti- Lise birinci sınıf öğrencisi Mehmet Polat: Dikkat bozukluğum vardı. Satranç ile tanıştıktan sonra dikkat bozukluğunu yendim. Fen lisesini kazanmamda satrancın katkısını gördüm

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 11:45
Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Gaziantep'te annesinin dikkat eksikliğini yenmesi için 8 yıl önce satranca başlattığı 15 yaşındaki Mehmet Polat, bu alandaki yeteneğiyle 5 birincilik elde etti, 47 madalya ve 10 kupa kazandı.

Ev hanımı Fatma Polat, epilepsi hastalığı nedeniyle yaşadığı unutkanlığı yenmek için doktorların önerisiyle satranca başladı. Polat, satrancı dikkat eksikliği ve odaklanma sorunu yaşayan oğlu Mehmet'e de öğretti.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine giden anne ve oğlu, bu sporda zamanla ilerleme kaydetti. Mehmet, satrançla birlikte bir yandan dikkat eksikliğini yenerken diğer yandan başarısını 8 yılda katıldığı Türkiye ve Gaziantep'teki şampiyonalarda elde ettiği 5 birincilik, 47 madalya ve 10 kupa ile taçlandırdı.

- "Hastalığım geriledi, nöbetlerim azaldı

Anne Fatma Polat, AA muhabirine, satranç oynamadan önce çok fazla unutkanlığının olduğunu ve epilepsi hastalığından dolayı sık sık nöbet geçirdiğini söyledi.

Doktorların tavsiyesi ve yaptığı araştırmalar sonucu evde satranç öğrenmeye başladığını anlatan Polat, "Satranç oynamaya başladıktan sonra unutkanlığım azaldı. Yemeği ocağa koyduğumda unutuyordum. Şimdilerde bakıyorum, yemeğin ocakta olduğunu unutmuyorum. Satranç ile uğraştıktan sonra beynin daha iyi çalıştığını, unutkanlığımın giderek azaldığını fark ettim."

Dikkat eksikliği sorunu olan oğluna da satrancı öğrettiğini ifade eden Polat, "Satranç, bana da oğluma da çok iyi geldi. Şu an çocuğumun en ufak bir şey bile gözünden kaçmıyor. Satranç oynarken birkaç hamle sonrasını düşünebiliyor. Keskin bir bakışı var. Satrancın derslerine de olumlu yansıması da oldu. Matematiği çok seviyor. Okulda denemelerde derece yapıyor. " diye konuştu.

- "Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek

Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi birinci sınıf öğrencisi Mehmet Polat ise yaklaşık 8 yıldır satranç oynadığını söyledi.

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezine kayıt olduğunu, satranç oynayınca huzur bulduğunu ifade eden Polat, şöyle konuştu:

"Bende satranç oynamak hobi etkisi oluşturdu. Küçüklüğümden beri hiperaktif biriydim. Yerimde duramazdım. Dikkat bozukluğum vardı. Satranç ile tanıştıktan sonra dikkat bozukluğunu yendim. Fen lisesini kazanmamda satrancın katkısını gördüm. Satranç ayrıca matematik ve strateji geliştiriyor. Bundan dolayı etkisi büyük. Hedefim Avrupa'da turnuvaya gitmek. "

- "Mehmet, sürekli başarılara koşuyor

Şehitkamil Belediyesi Satranç Merkezi sorumlusu Veysel Çankaya ise 12 yıldır satranç merkezinde eğitmenlik yaptığını, Mehmet'in 7 yaşında annesi ile birlikte merkeze geldiğini ve annesinin oğlunda dikkat eksikliğinin olduğunu söylediğini belirtti.

Anne ve oğluna yardımcı olmaya çalıştıklarını, Mehmet'in yavaş yavaş satrancı öğrendikten sonra organizasyonlarda başarılar elde ettiğini ifade eden Çankaya, "Kendi yaş gruplarında Gaziantep il birinciliği elde etti. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'na katıldı. Mehmet Polat'ın şu anda kupa ve madalyalarını saymakla bitiremeyiz. Sürekli başarılara koşuyor. İnşallah hedefimiz uluslararası yarışmalara katılmak." diye konuştu.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak
Meslek lisesinde üretilen elektrik elektronik deney seti Romanya'ya satılacak
2021-DUS ek tercihleri alınacak
2021-DUS ek tercihleri alınacak
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Mahmut Özer: Matematik öğretimi değişecek
Ege Üniversitesinde salgınla mücadelede kullanılacak DNA aşısı üretildi
Ege Üniversitesinde salgınla mücadelede kullanılacak DNA aşısı üretildi
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
O öğretmen konuştu: Ben kendisini affettim
Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın
Öğrencilerden Bakan Özer'i gülümseten istek: Müzikten bırakıyorlar, sınıfta kalma olmasın

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İDDK görevden almalara ilişkin görüşünü değiştirmedi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, kamu personelinin görevden alınmalarına ilişkin son yıllarda istikrar kazanmış görüşlerini 2022'de de sürdürüyor.
EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

EGM performans sistemine ilişkin İDDK'dan önemli karar

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, polis memuru olarak görev yapan davacının 2013 yılı performans değerlendirme notunun 3,77 (iyi) olarak belirlenmesine ilişkin işlemin iptali için açılan davayı sonuçlandı.
Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

Yeni görevde yükselme online sınav paketleri yayında

https://sinav.memurlar.net/
1000 Komiser Yardımcısı alınacak

1000 Komiser Yardımcısı alınacak

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) 7. Dönem İlk Derece Amirlik Eğitimi için Emniyet mensubu Polis Memurları arasından 75'i kadın, 925'i erkek aday olmak üzere komiser yardımcılığı adaylığına toplamda 1.000 öğrenci alımı yapılacak.
YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım

YÖK'ten kadro bekleyen öğretim üyeleri için yeni adım
Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Belediye sözleşmeli personelinin gelir vergisi istisnası

Hazine ve Maliye Bakanlığı belediyeler ve bağlı kuruluşlarında çalışan personelin sözleşme ücretine uygulanacak gelir vergisi istisnasına açıklık getirdi.
Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademisyenler, kurumun servis hizmetinden yararlanabilir mi?

Akademik personelin, devlet üniversiteleri tarafından personele sağlanan servis hizmetinden yararlanmalarında hukuken bir engel bulunmamaktadır.
İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İki Bakanlık personeli GYS sonuçlarını bekliyor

İçişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı personeli görevde yükselme sınav sonuçlarını bekliyor
Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Öğretmenlerin zorunlu yer değiştirmesine dair 2022 yılı kararı çıktı

Zorunlu hizmete tabi öğretmenlerin Covid 19 nedeniyle iki yıldır yapılmayan resen zorunlu hizmet atamaları bu yıl da yapılmayacak. Fakat zorunlu hizmete tabi öğretmenlerden isteyenler isteğe bağlı olarak zorunlu hizmete tabi kurumlara yer değiştirebilecekler.
MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

MEB açıkladı. Üstün başarı belgelerini kim verecek?

Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü 14.03.2022 tarih ve 45651686 sayılı görüş yazısıyla açıkladı; Üstün başarı belgelerini kim verecek?
YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

YÖK'ten 2022 yılında norm kadro işlemlerine dair yetki devri

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından norm kadro süreçleriyle ilgili 2022 yılında uygulanacak işlemlere dair yeni kararlar aldı.
Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak

Adıyaman Üniversitesi 38 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 6 nisan 2022
Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı

Bir Zamanlar Çukurova 130.Bölüm Fragmanı hızlı bir şekilde sitemizde yayınlanmıştır. ATV ekranlarında büyük beğeniyle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yeni bölümü 31 Mart Perşembe akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle.
BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak

BTK, 82 bilişim uzman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 13 nisan 2022
Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

Covid-19 geçirenlerin diyabet riski

ABD?de yapılan ve yaklaşık 9 milyon hastanın verilerinin incelendiği çalışmada, corona virüs atlatan kişilerin diyabet geliştirme riskinin olduğu belirtildi.