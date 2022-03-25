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'Pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan bir ülke açlığa mahkum olabilir'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarımın artık stratejik sektör olduğunu belirterek "Pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan, tarımı gelişmemiş bir ülke bir şekliyle açlığa mahkum olabilir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 13:10
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'Pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan bir ülke açlığa mahkum olabilir'

Bazı programlara katılmak üzere Antalya'ya gelen Kılıçdaroğlu, Kumluca Toptancı Hali'nde düzenlenen "Kumluca Expo İhtisas Domates Fuarı"nın açılışında yaptığı konuşmada, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek çiftçinin kazanmasının toplumun her kesimi için kazanç olduğunu söyledi. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Köylü milletin efendisidir." sözünü hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Çiftçinin yüzü gülüyorsa herkes güler. Tarım artık stratejik sektördür, pandemi bize gerçeği gösterdi ki tarımı olmayan, tarımı gelişmemiş bir ülke bir şekliyle açlığa mahkum olabilir. Tarım ürünlerini dışarıdan getirmek zorunda kalabilir." diye konuştu.

Türkiye'nin toprağı, güneşi, suyu ve çalışkan insanlarının olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, buna rağmen arpa, mercimek, pamuk, et ve canlı hayvanın dışarıdan alındığını dile getirdi. Tüm üreticilerin neden yurt dışından ithalat yapıldığını düşünmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Değerlerimiz, imkanlarımız, bereketli topraklarımız, çalışan insanımız var, evet o zaman neden dışarıdan getiriyoruz. Neden bir açlık, yoksulluk kriziyle karşı karşıya kalıyoruz. Bunu hepinizin düşünmesini isterim. Çözümü var, çözümsüz bir sorun yoktur. Sorunu çözmekte samimiyseniz sorunu yaşayanı, çiftçiyi dinleyeceksiniz." dedi.

Derdi dinleyerek sorunun çözüleceğini aktaran Kılıçdaroğlu, masa başında sorunun çözülemeyeceğini, sahaya inmek gerektiğini anlattı. Gübre, yem, naylon, ilaç ve elektriğe yapılan zamları herkesin bildiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Nasıl aşacağız, çözeceğiz? Çözümün adresi siyaset kurumudur. Siyaset çözecek bunu. Siyaset de akılla, bilgiyle birikimle bunu çözecek." ifadesini kullandı.

Planlamasız hep beraber domates, soğan ekildiği için ertesi yıl herkesin iflas ettiğini savunan Kılıçdaroğlu, devletin havza bazlı planlama yapması gerektiğini ifade etti.

- "İşin özeti maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat"

Planlama yapılırsa herkesin üretim yapıp alın teri dökeceğini belirten Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

"O zaman dışarıdan almaz, ürettiğimiz ürünleri dünyanın her yerine ihraç ederiz. Herkes çalışıyor, biz gidiyoruz 'Hep birlikte Afrika'da arazi kiralıyoruz. Afrika'da üreteceğiz.' Türkiye, bizim vatanımız değil mi, bizim bayrağımız yok mu? Bu ülkede ekip biçmeyecek miyiz, kazanmayacak mıyız? Bunun olması lazım. İşin özeti maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat."

Üretilen ürünün daha çok Rusya ve Ukrayna'ya ihraç edildiğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, orada savaş çıktığını, ihracatçının alacağı olan 80 milyon doları alamadığını söyledi. Kılıçdaroğlu, iktidarın devreye girmesi, üreticinin hakkını ve hukukunu koruması gerektiğini ifade etti. Ukrayna, Rusya ilişkilerinin sürdürülmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, "Eskiden karşılığını dolar olarak alıyordunuz, şimdi savaştan dolayı ruble vereceğiz diyor. Ruble dolar karşısında sürekli değer kaybediyor. Değer kaybetmesi üreticinin hakkını alamaması demektir." dedi.

- "Bankalar 2 yıl faizsiz kredi vermeli"

Kılıçdaroğlu, Ziraat Bankası, kamu bankaları, hatta tüm bankaların devreye girerek üreticiye en az iki yıl faizsiz kredi açması, "Sen al, üret, ihraç et." demesi gerektiğini dile getirdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal bir devlet olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, "CHP var ya, hep eleştiriyor.' diyorlar. Sorunun nasıl çözüleceğini üç öneri olarak paylaştım. 'Paramız yok' diyorlar. Bu siyasi bir tercihtir. Elin oğluna dünyanın parasını veriyorsunuz, çiftçiye gelince vermiyorsun. Arabanız, buzdolabınız, çamaşır makineniz, evde koltuğunuz da olmayabilir ama günde üç sefer yemek yemek, karnınızı doyurmak zorundasınız. Onun için tarım sektörüne önem vermek lazım." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, milli gelirin en az yüzde 1'inin çiftçiye verilmesi gerektiğinin yasalarla belirtildiğini, çiftçinin iktidardan 211 milyar lira alacağı olduğunu ileri sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de üreticinin gider maliyetlerinin düşürülmesi, tarımda istihdam sağlanması ve üretimin artırılması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ile beraberindekiler fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi, çiftçilerle sohbet etti.

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Fuar 27 Mart'ta sona erecek.

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