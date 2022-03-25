Mustafa Varank: Geçen yıl 39 ton altın ürettik

Bakan Varank, Kahramanmaraş'ta Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihiyle, kültürüyle, sanayisi ve barındırdığı potansiyelle gönüllerinde müstesna bir yere sahip olduğunu ifade etti.

Ülkenin her köşesini olduğu gibi bu kadim toprakları da üretim ve istihdamın dinamosu olacak yatırımlarla buluşturduklarını belirten Varank, geçen yıl eylül ayında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyareti vesilesiyle kentte 105 eserin toplu açılışını yaptıklarını anımsattı.

Varank, bunlardan birinin de bakanlıklarının desteğiyle kurulan Kahramanmaraş Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bu projeyle, yetersiz imkanlarla üretim yapmaya çalışan firmalarımızın üretim koşullarını iyileştirerek rekabet güçlerini artırmış olduk. Şu anda 6 bin kişiye istihdam sağlayan sanayi sitesi tam kapasiteyle çalıştığında 8 bin, hatta 10 bin insanımıza bir çatı altında çalışma imkanı sunabilecek. Altın işlemeciliğinde ülkemizin en modern entegre üretim merkezlerinden biri olan, kümelenme anlayışıyla kurduğumuz bu sanayi sitesinde, birlikte hareket etme ve tecrübe paylaşımının, üretimde verimliliğin yakalanmasını hedefliyoruz. Ayrıca, üniversite, meslek yüksek okulu ve meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilere staj imkanı sunarak nitelikli iş gücünü burada yerinde yetiştirmiş olacağız. Bildiğiniz gibi bölgesel kalkınma anlayışıyla her bir şehrimizin potansiyelini doğru tespit etmek amacıyla sizlerle istişareler yürütüyoruz. Daha sonra bu potansiyeli harekete geçirecek projeleri, bakanlık olarak ulusal ve uluslararası kaynakları kullanarak geliştirip uygulamaya alıyoruz."

Kahramanmaraş'ın altın ve mücevher imalatı konusunda çok büyük bilgi birikimi, önemli tecrübesi bulunduğunu belirten Varank, kentin bu alanda istihdama katkısı ve işleme kapasitesi anlamında İstanbul'dan sonra ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Sektörün bu tecrübesini daha da rekabetçi kılmak için iki şeye ihtiyaç olduğunu gördüklerini ifade eden Varank, "Bunların ilki teknolojik gelişmelere ayak uydurabilmek diğeri ise uluslararası standartlara uygun nihai ürünleri ortaya koyabilmek. Bunun için de bakanlık olarak kolları sıvadık. Önce şehrimiz sonra ülkemiz için küresel değer üretecek bir altın ve mücevher imalat ekosistemini inşa etmemize katkı sağlayacak yeni bir yatırımı daha tamamladık. Ekosistem açısından çok kıymetli bir aktör olacak Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Sanayi Sitesi Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin açılışı vesilesiyle huzurunuzdayız." dedi.

- "Geçen yıl 39 ton altın ürettik"

Bakan Varank, dünya mücevher piyasasında 10 yıldır düzenli olarak pazar payını yükselten iki ülke bulunduğunu, bunlardan birinin Türkiye diğerinin Çin olduğunu belirterek şunları ifade etti:

"Yüzyıllar boyunca Anadolu coğrafyasındaki medeniyetlerin de parçası olan mücevher kültürü, ülkemiz ekonomisinde de oldukça önemli bir yer tutuyor. Türkiye, büyüklük açısından Hindistan, Çin, ABD ve Rusya ile birlikte dünyanın en büyük beş pazarından bir tanesi. Hamdolsun gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla bugün üretici ve ihracatçı olarak da Çin, Hindistan ve İtalya ile rekabet edebiliyoruz. Bakınız, ülkemiz kanıtlanmış altın rezervi bakımından dünyada 12. sırada olduğunu biliyoruz. Ancak bu potansiyele rağmen bu ülkede 2000'li yıllara kadar neredeyse kayıtlara geçen doğrudan altın üretimi hiç yok. Geçtiğimiz yıl pandemiye rağmen ülkemizde 39 ton altın ürettik. Yani artık madenlerimizi de kullanmaya başladık. Mücevher ihracatımız 6,8 milyar doları aştı. Dahilde işleme rejimini, serbest bölgeleri buna eklediğimiz zaman rakam 11 milyar doları buluyor. Tabii burada asıl iş, çıkarılan madenin işlenmesi ve katma değerli nihai ürüne dönüştürülmesi. Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak altın ve mücevher imalat ve ihracatında da Kahramanmaraş'ı dünyada söz sahibi bir merkez yapmak için bir yola çıkmıştık. Dolayısıyla sadece bir sanayi sitesi kurup bırakmadık."

Varank, kuyumculuk sektöründe tasarımın, ürün yaşam döngüsündeki en önemli aşama olduğunu dile getirerek, Kahramanmaraş'ta Kalkınma Ajansının desteğiyle Sütçü İmam Üniversitesi bünyesinde bir "Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi" kurduklarını, daha sonra Avrupa Birliği ile finansman sağladıkları Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında "Kahramanmaraş Altın ve Mücevher Merkezi" projesini başlattıklarını anlattı.

Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, Sütçü İmam Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde geliştirilen bu projeye yaklaşık 3,5 milyon avro destek sağladıklarına işaret eden Varank, "Bu projeyle mevcut Tasarım ve 3 Boyutlu Modelleme Merkezi'ni, makine, ekipman, bilgisayar ve yazılım altyapısını geliştirerek ileri teknolojili tasarım kabiliyetine sahip bir tasarım merkezine dönüştürdük. Proje sayesinde özgün tasarımlar yapmaya ve bu tasarımları nihai ürüne dönüştürmeye olanak sağlayacak teknolojileri şehrimize kazandırmış olduk. Artık firmalarımız kendi tasarımlarına ilişkin modelleri çok daha kısa sürede, çok daha farklı çeşitte, daha az maliyetle ve daha güvenli üretebilecek." diye konuştu.

- "Firmaların rekabet gücünü artıracağız"

Bugün açılışını yaptıkları Gemoloji Laboratuvarı ve Ayar Evi'nin de geliştirmeye çalıştıkları mücevher ekosistemine değer üreten yeni bir halka olacağını söyleyen Varank, şöyle konuştu:

"Gemoloji laboratuvarında, hassas, akredite ve yüksek teknolojili aletlerle altın ve mücevherat değerleme hizmetleri verilecek. Böylece değerli taşların uluslararası normlara göre sertifika alabilmesini sağlayarak firmaların rekabet gücünü artıracağız. Artık altın ve değerli taşlarla ilgili her türlü işlem Kahramanmaraş'ta yapılabilecek. Kalifikasyon ve sertifika hizmetlerini yurt dışından temin etmek zorunda kalan KOBİ'lerimiz hem zamandan hem de paradan tasarruf etmiş olacak. Ayar evinde ise üretim süreçlerinin başından sonuna kadar kontrol sağlanıp, düşük ayarlı ürünlerin piyasaya çıkması önlenecek, olası müşteri mağduriyetlerinin de bu anlamda önüne geçilecek. Artık vatandaşlarımız şunu bilecek 'eğer ben Kahramanmaraş'tan altın, eğer ben mücevher alıyorsam ben bu ürüne güvenebileceğim, ayarının tam olduğuna inanabilirim.' Tabii bu projenin tamamlanmış olması işimizin bittiği anlamına gelmiyor. Kurulan bu yapıları idame ettirmek, en az projeyi yapmak kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Bu yüzden desteklediğimiz projelerin atıl kalmaması, hatta başarılarının artarak devam etmesi son derece önemli. Bu konuda yararlanıcılarımıza önemli sorumluluklar düşüyor. Proje paydaşlarının bu sorumlulukları yerine getireceklerine de inanıyorum."

- "Avrupa'nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasındayız"

Bakan Varank, bir yandan girişimciliğin desteklenmesi diğer yandan kritik teknolojilerin yerli ve milli olarak üretilmesi ve buna paralel olarak da sanayinin dijital dönüşümü için tüm imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Türk müteşebbislerinin olmadığı kıta, Türk ürünlerinin girmediği pazar neredeyse kalmadı. Diğer taraftan, ülkemize gelen doğrudan yatırımlarla Avrupa'nın en fazla yatırım alan ülkeleri arasındayız. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine kurguladığımız yeni ekonomi modelimizle kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Bu noktada, tüm şehirlerimizin ülke ekonomisine azami oranda katkı sunması elbette çok büyük önem arz ediyor. İnşallah, altın, mücevher imalat ve ihracatında Kahramanmaraş dünyada söz sahibi şehirlerden biri olacak. Şu an içinde yer aldığımız ve ülkemizin en önemli üretim tesislerinden biri olan Kahramanmaraş Altınşehir Sanayi Sitemiz de bunu destekler nitelikte. Dünyada eşi olmayan entegre tek tesis. Şimdi bu girişimlerimizi pekiştirecek bir müjdeyi de büyük bir memnuniyetle sizlerle paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda şehirlerimizi rekabetçi olabilecekleri alanlarda daha fazla desteklemek için kalkınma ajansları vasıtasıyla Üreten Şehirler Programı'nı başlattık. Bu kapsamda kuyumcular odamızın, ajansımıza yaptığı Altın Geri Kazanım Tesisi proje başvurusunu da bakanlık olarak destekleme kararı aldık. İnşallah bu tesisimizi de yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz. Böylece Kahramanmaraş'taki altın ve mücevher üretim ekosisteme bir yeniliği daha kazandırmış olacağız. Hayırlı uğurlu olsun."

Varank, Türkiye'nin hedeflerini dikkate alarak Kahramanmaraş'ta üretim ve istihdam sağlayacak yenilikçi yatırımları desteklemeye devam edeceklerini, oluşturdukları altyapılarla, sundukları teşviklerle, geliştirdikleri nitelikli insan kaynağıyla bu şehri katma değerli sanayiyle buluşturmaya devam edeceklerini dile getirdi.

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da AB ve Türkiye'nin ekonomik bağlarının çok güçlü ve ortak çıkarlara dayandığını belirterek, "AB, Türkiye'nin en büyük ithalat ve ihracat ortağı ve ana yatırımcısıdır. Derin ticari ve ekonomik bağlarımızı daha da derinleştirmemiz gerekiyor." dedi.

Landrut, projenin Türkiye ile Avrupa arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine kesinlikle yardımcı olacağını kaydetti.

Törene, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve ilgililer katıldı.

Konuşmaların ardından Bakan Varank, protokol üyeleri ve diğer katılımcılarla açılış kurdelesi kesildi.

Bakan Varank, daha sonra laboratuvarı inceledi, yetkililerden bilgi aldı.