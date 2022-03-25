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Özhaseki: Biz milletin hür iradesine inanıyoruz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Demokrasi vazgeçilmezimiz bizim. Ondan vazgeçmeyiz. Geriye dönüş olmaz. Taviz de verdirmeyiz bu konuda. Biz milletin hür iradesine inanıyoruz." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 13:37
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Özhaseki: Biz milletin hür iradesine inanıyoruz

Özhaseki, Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Anadolu Yayıncılar Derneğince Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Medya ve Demokrasi" paneline katıldı.

Panelin açılışında konuşan Özhaseki, Türk demokrasi tarihinin uzun ve sancılarla dolu olduğunu, çok partili sisteme 1946 yılında geçildiğini belirterek halkın kendine benzeyeni seçtiğini ancak derin yapının bundan hoşlanmadığını ve ara ara ihtarlarda bulunduğunu söyledi. Siyasilere karşı itibarsızlaşma hareketlerinin, sonra idare edemez hale getirme operasyonlarının yapıldığını anlatan Özhaseki, şöyle konuştu:

"Bunu defalarca yaptılar. Sonra kurtarıcı olarak ortaya çıkıyorlar, gelip Türk milletini kurtarıyorlar. Seçilenlere utanç verici davalar açıyorlar. İdam sehpalarına doğru o güzel seçtiğimiz insanları götürdüler. O günlerde Erbakan Hoca'nın terlemiş resmini görüyorsunuz. Milletin seçtiği başbakan değil miydi? Ona o eziyeti kimler yapıyordu? Bugün en çok övgü dizenler var ya, o gün en çok eziyet edenlerdi. O gün dalga geçenler, onun dini inanışlarından dolayı ağızlarını gelen her türlü kötülüğü söyleyenler, bugün ölüm yıl dönümlerinde övgüler diziyorlar."

2002 yılında Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakan olduğunu ve aynı oyunların yine başladığını aktaran Özhaseki, gazetelerin yine aynı başlıkları atmaya başladığını dile getirdi. Özhaseki, "Ancak arada bir fark var. Siyasi iradesiyle taviz vermeyen, dimdik duran bir adam ve arkasında kocaman bir millet var. Badireler sırayla atlatıldı. Son dönemde sadece muhtıra vermekle kalmadılar, ihtilal denemesi de yaptılar. Ülkeyi bölme denemesi de yaptılar. Çok şükür hem ülkeyi bölme hareketi sona erdi hem de ihtilal denemesinde onlarca uçağın uçtuğu 200 yakın generalin işin içerisine girdiği büyük bir ihtilal denemesi bu milletin zaferiyle sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

Demokrasinin önemine dikkati çeken Özhaseki, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Demokrasi vazgeçilmezimiz bizim. Ondan vazgeçmeyiz. Geriye dönüş olmaz. Taviz de verdirmeyiz bu konuda. Biz milletin hür iradesine inanıyoruz. Milletin doğru yapacağına inanıyoruz. Eskiden yer altında çöreklenmiş, örgütlenmiş olan yapılar, tam tersine döndürmek için her şeyi yapıyorlar. Şimdi bunun affı yok yapamazlar bir daha. Ha yaparlarsa 15 Temmuz'da aldıkları cevabın aynısını daha beteriyle alırlar. Bu millet zaten iradesine, geleceğine sahip çıkıyor. Bundan dolayı da son derece mutluyuz."

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ise programın yapılmasından duyduğu memnuniyeti anlattı. İletişim kanallarının her geçen gün geliştiği günümüzde basın mensuplarının, demokrasinin geliştirilmesinde, toplumsal bilincin oluşturulmasında ve vatandaşların haber alma hakkının sağlanmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiğini kaydeden Demirtaş, "Bu itibarla vatandaşlarımızın doğru, güvenilir, tarafsız, objektif habere erişimi ve ülkemizin demokrasi standartlarının yükseltilmesi noktasında mesai mefhumu gözetmeden çalışan basın mensuplarımızın gayreti her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan da programın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Daha sonra gazeteci Emin Pazarcı, Mehmet Acet, Ekrem Kızıltaş, Zafer Şahin ve Kadir Üründü panelde konuştu.

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