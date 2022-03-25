Kayınbiraderinin sokak ortasında vurduğu polis yaralandı
Adana'da polis memuru R.Y. (32), sokak ortasında tartıştığı kayınbiraderi R.U. tarafından tabancayla bacağından vuruldu. Yaralanan R.Y. hastaneye kaldırılırken, kaçan R.U.'nun yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 22:17
Osmaniye'de görevli olduğu öğrenilen istirahatli polis memuru R.Y. ile kayınbiraderi R.U, merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde sokakta buluştu.
İkili arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.U, polis memuruna tabancayla ateş edip kaçtı.
Bacağından yaralanan R.Y, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız