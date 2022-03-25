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AK Partili Yazıcı, Seçim Kanunu ile ilgili eleştirileri değerlendirdi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Komisyonu'nda kabul edilen Seçim Kanunu ile ilgili eleştirilere "Türk siyasetinde şöyle bir alışkanlık var. 'İktidar ne yaparsa muhalefet eleştirmelidir.' mantığı ile hareket. Bu doğru bir şey değil. Doğruya doğru eğriye eğri demek lazım." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 15:29
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AK Partili Yazıcı, Seçim Kanunu ile ilgili eleştirileri değerlendirdi

Yazıcı, çeşitli temas ve incelemelerde bulunmak için geldiği Rize'de partisinin ilçe başkanları ile İl Başkanlığı binasında görüştü. Yazıcı, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Komisyonunda kabul edilen Seçim Kanunu ile ilgili muhalefetin eleştirilerine değindi. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurulda görüşüleceğini aktaran Yazıcı, şunları söyledi:

"15 madde içerisinde en çok konuşulan konulardan birisi baraj düzenlemesi. Türkiye'de ülke seçim barajı yüzde 10'dur. Yüzde 10 olan barajı yüzde 7'ye indirmeyi önerdik. Bu madde aynen geçti. İkinci en önemli düzenlemelerden birisi de milletvekili dağılımının hesaplanmasına ilişkin, yaptığımız öneri. Dolayısıyla bu öneri üzerinde değişik yorumlar yapanlar olmakla birlikte önerinin dayandığı mantık ve gerekçeler itibari ile demokratik kriterlere uygun. Oy sahibi vatandaşın kullandığı oyun, iradesi doğrultusunda sandıktan sonuç doğurmasını hedefleyen bir teklif. Dolayısıyla burada kimsenin fazla söyleyeceği fazla bir şey yok. Ancak bu madde dolayısıyla özellikle muhalefet olarak tanımlanan kesimde bir karmaşa var. Kafa karışıklığı içerisindeler. Seçim mevzuatındaki düzenlemeler, oy sahibi vatandaşın iradesine uygun sonuçlar doğurmasını hedeflemektir. Daha önceki düzenleme bir anlamda vatandaşın iradesinin sapmasına, kullandığı oyun arzu etmediği şekilde sonuç doğurmasına yol açıyordu. Bunu önlemiş oluyoruz."

Yeni kurulmuş partilerle ilgili de düzenlemeye gidildiğinin altını çizen Yazıcı, "Örgütsel yapılanma olmadan seçime girmeyi uygun buluyordu. Kişiler kalkıyor bir parti kuruyor. Şu veya bu münazaalarla mecliste 20 kişilik grup oluşturuyorlar. Partinin merkez teşkilatı dışında illerde ilçelerde örgütleşmesi aranmaksızın seçime gidiyorlardı. Siyasi partiler demokrasinin en büyük örgütleri. Yeni kurulan siyasi partilerin seçime girebilmeleri için tek şart illerin yarısından fazlasında, ilçelerin en az üçte birinde örgütsel yapılarını tamamlamış, büyük kongresini de 6 ay önce tamamlamış şartı getirildi. Bu da rasyonele ve mantıksal doku olarak demokrasiye uygun." ifadelerini kullandı.

Muhalefetin yapılan düzenlemelerin yanı sıra her türlü gelişmede eleştiri pozisyonuna geçtiğine işaret eden Yazıcı, "Türk siyasetinde şöyle bir alışkanlık var. 'İktidar ne yaparsa muhalefet eleştirmelidir.' mantığı ile hareket. Bu doğru bir şey değil. Doğruya doğru eğriye eğri demek lazım. 2018'de getirdiğimiz düzenlemede o günkü muhalefet partisinden birisi tutanaklarda var, demiş ki 'Siz az oyla, çok milletvekili çıkarmanın peşindesiniz.' diye eleştirmiş. Biz şimdi o düzenlemeyi ortadan kaldırıyor, 2018'den önceki düzenlemeye uygun bir düzenleme getiriyoruz. Eleştirinin ne kadar haksız olduğunu anlatmaya çalıştığım bu bakış açısıyla da ortaya çıkıyor." diye konuştu.

Yapılan düzenleme ile ilgili samimi davranılması gerektiğine değinen Yazıcı, "Objektif olarak baktığımız zaman eleştirileri haklı kılacak hiçbir taraf söz konusu değil. Barajı 5'e de indirirseniz, 'Niye 3 değil?', Barajı 3'e indirseniz, 'Niye 3 de 7 değil.' Herkes bir şey söyleyebilir. İlerde ihtiyaçlara göre düzenlenebilir ama Türkiye'de baraj bir vaka. Zaten 80 darbesinden sonra konmuş. Yıllardır tartışılıyordu, bunu 3 puan aşağı çekmiş olduk. İnşallah ihtiyaçlara göre, bu alan dinamik bir alan, yeni düzenlemelere açık bir alan." dedi.

Yazıcı, eleştirinin hakkaniyetle yapılmadığını savunarak "Eleştiri doğru mu demokratik değerlere uygun mu, amacına, hedefi oyun sahibi vatandaşın iradesine uygun sonuç doğuruyor mu? Doğurmuyor mu? Bu ölçütlerle bakacaksınız. Bu ölçütlerle baktığınız zaman yapılan eleştirilerin doğru ve rasyonel olmadığı açık." değerlendirmesinde bulundu.

Yazıcı, daha Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Yazıcı, burada öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

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