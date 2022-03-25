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Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığı 2021 yılında yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği işlemlerinde asıl listede başarılı olarak ilan edilmesine rağmen boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 25 Mart 2022 16:03
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Sağlık Bakanlığı GYS'de boş kalan 63 kadro için ek yerleştirme yapacak

Sağlık Bakanlığının görevde yükselme işlemlerinde, yasal süresi içinde atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda görevine başlayıp da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan kadrolara ek yerleştirme yapacak. İlgili ilan şu şekildedir:

2020 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNA GÖRE EK YERLEŞTİRME İLAN METNİ

Bakanlığımız merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine tabi olarak görev yapan personel için Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nde öngörülen hükümler ve 26/06/2020 tarihli ve 84873901/774.05/263 sayılı Bakanlık Makamı Onayı doğrultusunda Bakanlığımız ile Anadolu Üniversitesi arasında yapılan protokol neticesinde 04 Ekim 2020 ve 17 Ocak 2021 tarihlerinde Unvan Değişikliği yazılı sınavı, 16.08.2021-08.09.2021 tarihleri arasında ve 24 Eylül 2021 tarihinde Unvan Değişikliği sözlü sınavı yapılmıştır.

Unvan Değişikliği Sınavı başarı sıralaması 05 Kasım 2021 tarihinde Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 13'üncü maddesi doğrultusunda belirlenerek Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden ilan edilmiştir.

Bakanlığımızca, 2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme ilan metni ve takvim çerçevesinde; unvan değişikliği sınavında başarılı olan asıl adaylar arasından tercihte bulunanlardan başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri noter huzurunda 26/11/2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

2020 Yılı Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre Yerleştirme işlemi sonucunda boş kalan, yasal süresi içinde atandığı kadroda görevine başlamayanlar ile atandığı yeni unvanda görevine başlayıp da emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara ilgili mevzuat gereği yedek adaylar arasından başarı sırasına göre isimleri ilan edilen personelin ekte belirlenen münhal kadrolar için tercihlerinin alınarak başarı sıralamasına göre yerleştirme işlemleri ekteki takvim çerçevesinde noter huzurunda yapılacaktır.

1) Başvurular kura takviminde belirtilen tarihler arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e- devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak yapılacaktır.

2) Başvurular, 24 Mart 2022 Perşembe günü başlayıp 29 Mart 2022 Salı günü saat 18:00'de sona erecektir.

3) Başvuru yapacak adaylar kura takviminde belirtilen tarihler arasında PBS üzerinden başvuru formunu elektronik ortamda doldurarak tercihlerini kaydedip kesinleştireceklerdir. Kesinleştirme işlemi yapıldıktan sonra başvuru bilgileri ve tercihlerde değişiklik yapılamayacaktır. Kesinleştirilmeyen başvurular dikkate alınmayacaktır.

4) Kesinleştirilen başvuru formu fiziki evrak olarak ayrıca gönderilmeyecektir.

5) Tercihlerine yerleşemeyen adaylardan genel kuraya katılma talebinde bulunanlar için boş kalan münhal yerlere genel kura ile yerleştirme işlemi yapılacaktır.

6) Başvuru yapacak olan adaylar sınava başvurduğu unvan ve branşta yerleştirme işlemine esas ilan edilen münhal yerlere en fazla on (10) adet tercihte bulunulabilecek olup tercihleri doğrultusunda başarı sıralaması esas alınarak yerleştirme işlemi yapılacaktır.

7) İlan metninde belirtilen süre içerisinde başvurmayan, yanlış müracaatta bulunan, PBS üzerinden kesinleştirilmeyen başvurular geçersiz sayılacaktır.

8) Bu kura için açılmış olan münhal kadrolar il bazında ilan edilmiştir.

KAPAT [X]

9) Adayların yerleştirme işlemleri 31 Mart 2022 Perşembe günü noter huzurunda bilgisayar ortamında yapılacaktır.

10) Bu yerleştirme sonucu yerleşenlerin mükteseplerine uygun kadrolara atamalarının yapılması, mükteseplerine uygun yeterli kadro bulunmaması nedeniyle atamaları yapılamayanlara yönelik olarak 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 7 nci maddesi hükümleri kapsamında dolu veya boş kadro değişikliği yoluna gidilecek ve kadro uygun hale getirildikten sonra atamaları yapılacaktır. Bu süre içerisinde adı geçenlerin sınav sonucuna göre atamaya esas her türlü hakları saklı kalacaktır.

11) Ataması yapılan personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 62. ve 63. maddelerinde düzenlenen süreler içerisinde göreve başlamakla yükümlüdür. Mezkur maddelerde belirtilen sürelerde göreve başlamayan personelin atamaları iptal edilecektir.

12) Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin 15. maddesinin 4. fıkrasında yer alan:"Duyurulan kadrolardan;

a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavlarının geçersiz sayılması veya bu sebeple atamalarının iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,

b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalan kadrolara, başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 (altı) aylık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava ilişkin duyuruya kadar, 13 üncü maddeye göre Bakanlıkça belirlenen yedekler arasından başarı sıralamasına göre atama yapılır." hükmü doğrultusunda işlem tesis edilecektir.

13) Unvan değişikliği sınavı sonucunda atananlar; eş durumu, sağlık nedeniyle yer değiştirme, öğrenim şartı, engellilik durumu ve can güvenliği nedeniyle yer değiştirmeleri hariç olmak üzere atandıkları yerlerde en az iki yıl süre ile fiilen görev yapmadıkça iller arası yer değişikliği talebinde bulunamayacaklardır.

14) Personelin, unvan değişikliği sınavına başvurusu sırasındaki beyanı esas kabul edildiğinden, yerleştirme sonucu yerleşenlerden, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak; atama yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

2020 YILI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI SONUCUNA

GÖRE EK YERLEŞTİRME TAKVİMİ

SIRA

TARİH

AÇIKLAMA

1

24 Mart 2022 Perşembe - 29 Mart 2022

Salı Saat 18:00'e kadar

PBS üzerinden başvuruların yapılması

2

30 Mart 2022 Çarşamba

Yerleştirme komisyonu son

değerlendirme

3

31 MART 2022 PERŞEMBE

YERLEŞTİRME İŞLEMİ

(Yeri ve saati

(https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.)

İL ADI-- UNVAN--- BRANŞ ----MÜNHAL SAYISI
TEKİRDAĞ BİYOLOG YOK 1
ARTVİN DİYETİSYEN YOK 1
KOCAELİ DİYETİSYEN YOK 1
AĞRI FİZYOTERAPİST YOK 2
ÇORUM FİZYOTERAPİST YOK 1
ERZİNCAN FİZYOTERAPİST YOK 1
ERZURUM FİZYOTERAPİST YOK 1
IĞDIR FİZYOTERAPİST YOK 1
KARABÜK FİZYOTERAPİST YOK 1
NEVŞEHİR FİZYOTERAPİST YOK 1
SİVAS FİZYOTERAPİST YOK 3
TOKAT FİZYOTERAPİST YOK 1
TRABZON FİZYOTERAPİST YOK 1
ZONGULDAK KİMYAGER YOK 1
BİTLİS MÜHENDİS MAKİNA 1
ARTVİN ODYOLOG YOK 1
ESKİŞEHİR ODYOLOG YOK 1
OSMANİYE ODYOLOG YOK 1
BİNGÖL PSİKOLOG YOK 1
GÜMÜŞHANE SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1
İSTANBUL SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 2
KIRKLARELİ SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1
KÜTAHYA SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1
TEKİRDAĞ SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1
YOZGAT SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 1
MERSİN SAĞLIK TEKNİKERİ ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ 1
ERZURUM SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
İSTANBUL SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
KARS SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
RİZE SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
ŞANLIURFA SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
TEKİRDAĞ SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
TRABZON SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 1
BATMAN SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 1
BİTLİS SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 1
ŞANLIURFA SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 1
ARDAHAN SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
BAYBURT SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
HATAY SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
IĞDIR SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 2
İSTANBUL SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
KARABÜK SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
KARS SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
KIRKLARELİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
NİĞDE SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
SAKARYA SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
TEKİRDAĞ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER 1
BAYBURT SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
BİTLİS SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
GÜMÜŞHANE SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
HAKKARİ SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
MUŞ SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
SAMSUN SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
VAN SOSYAL ÇALIŞMACI YOK 1
GAZİANTEP SOSYOLOG YOK 1
İSTANBUL TEKNİKER İNŞAAT 3

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