Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kütahya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 23:32
Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında görevde olan sağlık memuru ile ihraç edilen devlet memurlarının da bulunduğu 4'ü kadın 5 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 3 zanlıdan 1'i savcılıkça, 2'si de adli kontrol şartıyla yurt dışı yasağı konularak serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız