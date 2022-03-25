1 milyon istihdam projesinde süreç devam ediyor

Bakan Nebati, ilgili bakanlıklarla varılan mutabakat çerçevesinde yapılan destek ve iş birliklerini paylaştı.

Sosyal medya hesabından "Sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize artık daha yakınız" açıklamasını yaptı.

Bakan Nebati, nitelikli bilgi teknolojileri personeli istihdamı için ilgili bakanlıklarla birlikte 1 Milyon İstihdam Projesinin güçlendirildiğini ifade etti.

Proje kapsamında 5 bakanlık ile iş birliği sağlandı.