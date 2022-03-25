Seyir halindeki İETT otobüsü şoförünü darbetti, serbest kaldı

Kocamustafapaşa-Taksim seferini yapan İETT otobüsünün şoförü Mikail Tacar, alacak ve inecek yolcu olmadığı gerekçesiyle Unkapanı otobüs durağında durmayarak yoluna devam etti.

Unkapanı Köprüsü'ne vardığında kadın yolcunun inmek istediğini belirtmesi üzerine otobüs şoförü Tacar, durak dışında yolcu indirmenin yasak olduğunu, kendisini indiremeyeceğini söyledi.

Yola devam eden şoför, kadın yolcuyu Şişhane durağında indirdi.

Bunun üzerine otobüsün arka tarafından gelen Cafer G, tepki gösterdiği şoförü seyir halindeki araçta darbetmeye başladı.

Otobüsü yolun kenarına çeken sürücü Mikail Tacar, kapıları kilitleyip durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, Tacar ile kendisini darbeden Cafer G'yi ifadelerinin alınması için emniyete götürdü.

Şüpheli Cafer G, ifadesinin ardından emniyetten serbest bırakıldı.

İETT otobüsündeki saldırı aracın güvenlik kamerasınca görüntülendi.