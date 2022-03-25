Bakanlıktan 'Gördes'te çevre kirliliği' iddialarına ilişkin açıklama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bazı basın yayın organlarında yer alan "Manisa Gördes'te çevre kirliliği meydana geldiği" iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, Manisa'nın Gördes ilçesinde kurulu bir maden işletmesine ait boru hattında oluşan çatlak sebebiyle "çevre kirliliği meydana geldiği" ihbarı üzerine bakanlık ekiplerinin ivedilikle bölgeye giderek gerekli inceleme ve denetimleri yaptığı, denetim sonucunda hattın onarımının yapılarak temizlik çalışmalarına başlandığı ifade edildi. Bakanlığın açıklamasında şu cümlelere yer verildi:

"İnceleme sonucunda çatlağın, atık sularının Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde 'temizlenerek geri dönüştürülen' ve tekrar tesise iletimini sağlayan boru hattında oluştuğu görülmüş; Manisa İl Müdürlüğümüz gözetiminde hattın onarımı yapılmış ve temizlik çalışmalarına hızlıca başlanmıştır. Uzmanlarımızın ilk tespiti araziye akan suyun geri dönüştürülerek temizlenmiş su olduğu ve beyaz görünümünün ise temizlemede kullanılan maddelerden kalsiyum karbonattan kaynaklandığı yönündedir. Kesin sonuçların numune analizleri sonrası ortaya çıkacağını ve Çevre Kanunu'na göre gerekli cezai işlemin uygulanacağını, temizleme çalışmalarına ilişkin sürecin de takip edildiğini kamuoyuna saygıyla duyururuz."