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Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi

İnternetten beğenip kaporasını ödediği aracı almak için Ankara'ya giden ancak dolandırıcılar tarafından öldürülen 2 çocuk babası Hüseyin Angı'nın cenazesi, Şırnak'ın Cizre ilçesinde gözyaşları arasında defnedildi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 17:38
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Cizre'den Ankara'ya araba almaya gitti, cenazesi geldi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde muhasebeci olarak çalışan 2 çocuk babası Hüseyin Angı, hasta olan çocuğunu Diyarbakır'a tedaviye getirip götürmek için internetten beğenip 2 bin lira kaporasını ödediği aracı almak için uçakla Ankara'ya gitti. İddialara göre Ankara'da havalimanından kimliği belirsiz kişiler tarafından alınan Angı'dan haber alamayan ailesi polise başvurup, çocuklarından haber alamadıklarını söyledi. Aile Cizre Cumhuriyet Savcılığına da suç duyurusunda bulundu.

Acı haber gece geldi, Angı ailesi yıkıldı

Ankara'da tanıdıkları vasıtası ile oğullarını bulmaya çalışan Angı ailesine acı haber gece saatlerinde geldi. İnternet üzerinden beğendiği aracı almak için gittiği Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde kimliği belirsiz kişiler tarafından cebindeki 40 bin TL gasp edilen Angı'nın silahla vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı. İki çocuk babasının ölüm haberi hem Angı ailesini hem de Cizre halkını üzüntüye boğdu. Ankara'dan cenazesi dönen Hüseyin Angı, Cizre'de Nuh Nebi Camii'nde cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere Asri Mezarlığına götürüldü. Cenaze camiden çıkarılırken Eşref Müjde isimli vatandaş yaşanan olaya tepki göstererek, "Bu olay Cizre'ye, Şırnak'a değil, bütün Türkiye'ye yapılmış bir olaydır. Bu gencecik kardeşimizin ölümü bizleri derinden üzmüştür. Bu zavallı gencecik kardeşimizin ölümü hepimizin ölümüdür. Bütün yetkililere sesleniyoruz bunun failleri bulunsun" dedi.

Angı'nın cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi. Ağabeyinin dolandırıcı çetesi tarafından öldürüldüğünü iddia eden Ahmet Angı, "Sabah erken saatlerde ağabeyimi havalimanından ben uğurladım Ankara'ya. İnternetten daha önce beğendiği aracı almak için 2 bin TL ödemişti ve üzerinde de 40 bin TL nakit para vardı. Ankara'ya indikten sonra bir diğer ağabeyim Sait ile görüntülü olarak konuştu ve Ankara'ya vardığını söyledi. Ankara'da havalimanında görüştüğü adamlar tarafından alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alamadık. Haber alamayınca savcılığa ve emniyete kayıp başvurusunda bulunduk. Gece saat 22.00 civarında da ağabeyimin ölüm haberini aldık" diye konuştu.

"Bu acıyı biz yaşadık, başkası yaşamasın"

Ağabeyinin ölüm haberiyle çok acı yaşadıklarını ifade eden Ahmet Angı, "Ağabeyim çocuğunu tedaviye götürüp getirmek için bu aracı almaya gitti ancak araç yerine cenazesi geldi. Bizler bu acıyı yaşadık başka aileler, başka insanların bu acıyı yaşamaması için fail ve faillerin biran önce yakalanıp adalet önünde hak ettikleri cezayı almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Cenaze törenine ise yaklaşık beş bin kişi katıldı.

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