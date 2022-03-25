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Ak Parti Ankara İl Başkanı'ndan Yavaş'a çağrı: Ulaşıma zam yapmayın

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulunarak 'Ankara'da ulaşıma zam yapmayın' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mart 2022 18:10
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Ak Parti Ankara İl Başkanı'ndan Yavaş'a çağrı: Ulaşıma zam yapmayın

Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çağrıda bulundu.

Hakan Han Özcan yaptığı paylaşımda;

"Kıymetli Ankaralılar.
Yaptığımız görüşmeler sonuç verdi.
Hükümetimiz otobüsçü esnafımıza verdiği gelir desteğini yüzde 50 artırarak aylık 1995 TL'ye çıkartmıştır.
Başından beri Sayın Mansur Yavaş'a önerimiz, ulaşım esnafını sübvanse edin, Ankara'da ulaşıma zam yapmayın olmuştur

Çağrımızı yineliyorum.
Sn Mansur Yavaş,
Ankaralı'yı ve ulaşım esnafını mutlu edecek formül açıktır.
Gelin meclisi olağanüstü toplayalım.
Ulaşım esnafına yolcu başı 2 TL fazla destek verelim.
ULAŞIMA YAPTIĞINIZ ZAMMI DERHAL GERİ ÇEKİN.
Ulaşım esnafı ve Ankaralı mağdur olmasın" ifadelerini kullandı

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