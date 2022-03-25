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Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı

Bakan Karaismailoğlu, "En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Tokat Yeni Havalimanı'na da atılan tohumların meyvelerinden biridir." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 18:26
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Bakan Karaismailoğlu: Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı

Karaismailoğlu, Cumhuriyet Meydanı'ndaki, Tokat Yeni Havalimanı ve tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Tokat Yeni Havalimanı'nı hizmete açmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, ürettikleri her projeyle milletin konforu ile yaşam kalitesini artırdıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Milletimizin desteği ile hayata geçirdiğimiz yatırımlarımız ve planlamalarımızla, hedeflerimizi bir bir gerçekleştirerek, Türkiye'mizi Orta Koridor'da dünyanın en büyük gücüne dönüştürmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam temelinde ülkemizi büyütmek, Türkiye'yi 2053 ve 2071 hedeflerine taşımak için gerekli adımları büyük bir kararlılıkla atmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

- "Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük"

Uzun süredir tamamlanamayan projeleri bitirerek halkın hizmetini sunduklarını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Kimi bir buçuk asır, kimi yarım asır, kimi 20 hükümet eskitmiş gündemde kalan projeleri tek tek hizmete alıyoruz. Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, Avrasya Tüneli, Çamlıca Kulesi, İstanbul Havalimanı, Filyos Limanı, Yüksek Hızlı Tren Hatları, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde ve Kuzey Marmara Otoyolları ve son olarak 1915 Çanakkale Köprüsü gibi nice dev ulaştırma projelerini başarıyla tamamlayarak milletimizin hizmetine sunduk. Birileri sadece konuşmayı sürdürürken, bizler hizmet üretmeye, milletimizle kol kola geleceğin Türkiye'sini inşa etmeye devam ediyoruz. Türkiye'nin 80 yılda kat etmediği yolun katbekat fazlasını 20 yılda kat ettik. Türkiye'nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ile Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük. Bugün Yeni Tokat Havalimanı ile bu dev hizmet ve eserler zincirine bir yenisini daha ekliyoruz. Tokat Yeni Havalimanı'mızı ülkemize kazandırıyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, havacılık sektöründe altın bir devrin yaşandığını da vurgulayarak, "Yürüttüğümüz hava ulaşım politikaları ve faaliyetleriyle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Çukurova, Bayburt-Gümüşhane, Rize-Artvin ve Yozgat havalimanlarımıza da hızla devam ediyoruz. 'Dünyada ulaşamayacağımız yer kalmayacak' dedik ve çok şükür bu hedefimizi de büyük oranda gerçekleştirdik." ifadesinde bulundu.

- Avrupa'nın en yoğun havalimanı İstanbul Havalimanı

Bugün Türkiye'nin, havacılıkta dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden birine dönüştüğünü söyleyen Karaismailoğlu, "En büyük ve önemli havacılık yatırımımız olan İstanbul Havalimanı, ağırladığı 36 milyondan fazla yolcu ile 2021 yılında Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. Tokat Yeni Havalimanı'na da atılan tohumların meyvelerinden biridir." dedi.

Tokat Yeni Havalimanı'nın özellikleri hakkında da bilgi veren Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Toplam yatırım maliyeti 1 milyar 200 milyon lira olan yeni havalimanımızla, yolcu kapasitesini 2 milyon yolcuya çıkardık. 16 bin 200 metrekare büyüklüğünde, estetik mimarisi ile modern bir terminal binası inşa ettik. Check-in salonu büyüklüğünü 1520 metrekareye, banko sayısını 12'ye yükselttik. Apron alanını 458 bin metrekarenin üstüne çıkardık. Uçak park alanı kapasitesini 5'i yolcu, 2'si de kargo olmak üzere 7'ye yükselttik. Havalimanımıza gelen ziyaretçilerimiz için ayrılan araç otopark kapasitesini ise 60 araçtan 633 araca çıkardık. Pist uzunluğunu 2700 x 45 metreye yükselterek daha büyük uçakların iniş yapabileceği bir zemine dönüştürdük. Kısacası Tokat'a dört başı mamur, hiçbir eksiği olmayan modern bir havalimanı inşa ettik. Hayırlı uğurlu olsun. Artık seyahatler kısaldı, yolculuklar güvenli ve hızlı olacak."

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