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Beş yıl aradan sonra ilk THY uçağı Tokat'a indi

Türk Hava Yolları (THY), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını gerçekleştirdiği Tokat Havalimanı'na ilk uçuşun gerçekleştirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 19:58
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Beş yıl aradan sonra ilk THY uçağı Tokat'a indi

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, 5 yıl önce ara verilen seferlerin bugün yeniden yapılmaya başlandığı belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"2017 yılında pist ve altyapı sorunları kapsamında, uçuş güvenliği gerekçesiyle hava trafiğine kapatılan Tokat Havalimanı, yenilenen pisti, modern sistemlerle donatılmış terminal binası ve kulesiyle bugün hizmete açıldı. Türk Hava Yolları, teknolojik altyapısı ve tasarımıyla öne çıkan havalimanına 5 yıl aradan sonra ilk kez TK2582 uçuş koduyla havalanan 'TOKAT' isimli uçağıyla teker koydu."

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY olarak bugün Türkiye'nin küresel havacılık endüstrisindeki yükselişine bir katkı daha sağladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın kapılarını Anadolu'ya açma ve hava yolunu halkın yolu yapma çalışmalarımızın neticesiyle Tokat Havalimanı'na kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Tokat'ı dünyaya bağlayacak uçuşlarımızla bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına ivme kazandırmayı hedefliyoruz. Yenilenen havalimanının ülkemize hayırlı olmasını diliyor, ülkemizin havacılık sektöründeki yükselişine liderlik yapan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen herkese bu yatırım için teşekkür ediyorum."

- İstanbul Havalimanı'ndan haftada 4 sefer

25 Mart 2022 itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Tokat Havalimanı arasında karşılıklı gerçekleşecek uçuşlar haftanın 4 günü (pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar) düzenlenecek. Seferler, İstanbul Havalimanı'ndan saat 09.35'te, Tokat Havalimanı'ndan ise 11.20'de yapılacak.

- AnadoluJet ile Sabiha Gökçen'den haftada 3 sefer

Türk Hava Yollarının başarılı markası AnadoluJet de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Tokat Havalimanı'na haftanın 3 günü (salı, perşembe ve cumartesi) sefer düzenleyecek. Uçuşlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan saat 08.45'te, Tokat Havalimanı'ndan ise saat 10.45'te yapılacak.

Böylelikle Tokat'a haftalık toplam 7 frekans uçuş gerçekleştirilmiş olacak.

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