Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya-Ukrayna savaşında sahadaki durum ve müzakerelerin geldiği aşama ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, NATO Liderler Zirvesi'nde Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği bir kez daha vurguladığını, ikili görüşmelerinde de Türkiye olarak izledikleri aktif ve ilkeli politikayı, sarf ettikleri etkin diplomatik gayretleri kapsamlı biçimde liderlerle paylaştığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu süreçte Türkiye'nin elinden gelen tüm yardımları hayata geçirdiğini dile getirdi.