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İçişleri Bakanı Soylu: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu coğrafyanın üzerine kavga ve kargaşa elbisesini biçmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ne Avrupa'dan ne Amerika'dan aman dileyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, sonra da kuzu kuzu buraya gelecekler." dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 25 Mart 2022 23:01
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İçişleri Bakanı Soylu: Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz

Diyarbakır programları çerçevesinde Valiliği ziyaret eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, basına kapalı toplantıda Vali Münir Karaloğlu ile görüştü. Bakan Soylu, buradaki ziyaretinin ardından Kayapınar ilçesinde 3. Sanayi Sitesi'ndeki patlamanın meydana geldiği iş yerine geçerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı, esnaf ile görüştü. Soylu, ardından Kayapınar Belediyesince düzenlenen "Hanımeller Çarşısı açılışı ve 100 bin adet kitap dağıtım töreni"ne katıldı. Soylu, burada yaptığı konuşmada, "Kim ne oyun kurarsa kursun, o kadar büyük bir özgüven içerisinde söylüyorum ki, o kadar ağzım dolu dolu söylüyorum ki, o kadar inanarak söylüyorum ki, Diyarbakır'ın çocukları bu ülkenin en başarılı doktorları, en başarılı mühendisleri olacak. Şu Hanımeller Çarşısı'nda elinin emeğiyle çalışan kadınların çocukları göreceksiniz, bütün dünyanın imrenerek seyrettiği çocuklar olacaklar. Bunu hep beraber sağlayacağız. Bunu hep beraber gerçekleştireceğiz." diye konuştu. Ukrayna'da yaşanan savaş da değinen Bakan Soylu, "Ukrayna'daki savaşı görüyorsunuz. Bundan 2 ay önce Romanya'nın İçişleri Bakanı ile konuşurken bana 'Sizin işiniz zor. Bir taraftan Suriye'den, Irak'tan, Afganistan'dan göçler geliyor. Bir taraftan DEAŞ, PKK, bütün terör örgütleriyle, FETÖ ile mücadele ediyorsunuz. Biz rahatız. Ne göç var ne başka bir sıkıntı var' dedi. Şimdi görüyor musunuz? Milyonlarca insan Romanya'ya girmiş durumda. Ne yapacakları belli değil, endişe içerisindeler" ifadelerini kullandı.

"Günün 24 saati Doğu ve Güneydoğu'da huzur var"

"Bizi başka şeylerle uğraştırırlarsa geleceğimize bakamayız" açıklamasında bulunan Bakan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama bizi kaosa, sıkıntıya sokmazlarsa başka şeylerle uğraşırız. Bir taraftan Hanımeller Çarşısı'nı açarız, diğer taraftan, bugün arkadaşlar söylediler, 1,5 milyar TL'lik yatırımla 1500 kişinin çalışacağını iş yerlerini açarız. Yeni sanayi sitelerini, gençlik merkezlerini, spor salonlarını, sahalarını açarız ve buranın gençleri yarına ümitle bakarlar. En iyi sporcu, en iyi mühendis, en iyi doktor, en iyi sanatçı buradan çıkar. Herkes de parmağını ısırır. Kim çatlarsa çatlasın, patlarsa patlasın, kıskanırsa kıskansın. Günün 24 saati Doğu ve Güneydoğu'da huzur var. Bizim bir yeminimiz ve sözümüz var. Bunu da yapacağız."

"Çok daha zengin bir ülke, millet olacağız"

Bağdat'ın dünyanın en huzurlu şehri olacağını aktaran Bakan Soylu, "Suriye dünyanın en huzurlu ülkesi olacak. Etrafımızdaki coğrafya dünyanın en huzurlu coğrafya olacak. Onun için yapacağımız çok iş var. Bu coğrafyanın üzerine kavga ve kargaşa elbisesini biçmek isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Ne Avrupa'dan ne Amerika'da aman dileyeceğiz. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, sonra da kuzu kuzu buraya gelecekler. Diyarbakır'da yapacak çok işimiz var. Vali Bey diyor ki, 'Allem edip kallem edip buranın tramvayını yapmamız lazım.' Diyarbakır'ın daha çok hizmete ihtiyacı var. Bunları hepsini yapacağız. Türkiye bunları yapabilme gücünde. Yapacak çok işimiz var. Çok daha zengin bir ülke, millet olacağız" şeklinde konuştu.

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