Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım
Tokat'ta havalimanı açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan küçük bir sağlık problemi bulunduğunu belirterek '18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı, şifayı bulduk. Henüz tam atlatamadım' dedi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 25 Mart 2022 23:42
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.
Erdoğan açılış töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi.
ERDOĞAN SAĞLIK PROBLEMİNİ AÇIKLADI
Küçük bir sağlık problemi bulunduğunu belirten Erdoğan, "18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı, şifayı bulduk. Henüz tam atlatamadım ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızla bizleri çok daha ilerilere taşıyacaktır." dedi.Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız