Erdoğan'dan sağlık durumuyla ilgili açıklama: Henüz tam atlatamadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tokat'ta yapımı tamamlanan Tokat Havalimanı ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı.

Erdoğan açılış töreni öncesi Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi.

ERDOĞAN SAĞLIK PROBLEMİNİ AÇIKLADI

Küçük bir sağlık problemi bulunduğunu belirten Erdoğan, "18 Mart Köprüsü'nün açılışı çok şiddetli bir rüzgar altındaydı, şifayı bulduk. Henüz tam atlatamadım ama yeter ki bu açılışları yaparken şifayı kapalım. Çünkü sizlerle bu gönül birlikteliği, bu şifa inanıyorum ki dualarınızla bizleri çok daha ilerilere taşıyacaktır." dedi.